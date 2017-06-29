中華電信搶攻台灣行動支付市場商機

中華電信為全台第一個推出手機錢包(產品名稱Hami Wallet)服務的電信業者，今日正式宣布與台灣零售業指標7-ELEVEN及電子票證業者愛金卡(產品名稱icash 2.0)聯手，Hami Wallet整合icash 2.0，成為全台第一個提供手機icash 2.0行動支付的電信業者，Hami Wallet整合全台三大電子票證，提供客戶最多元的支付選擇。此次合作結合三家本土領導企業在行動服務、銷售通路及支付選擇的優勢，宣告三方策略聯盟正式啟動，將讓台灣品牌的Hami Wallet成為消費者行動支付工具首選，進一步引領台灣行動支付開創新局面，搶攻行動支付市場商機。此外，Hami Wallet全新改版，一次滿足消費者「購物、交通、集點、繳費」四大需求。即日起至2017年9月30日止，下載Hami Wallet及開通手機icash 2.0，立即享獨家好禮五重送，2017年7月31日前申辦再加碼送手機icash 2.0儲值金壹百元及OPENPOINT點數！

中華電信、7-ELEVEN及愛金卡三強聯手首創手機icash2.0 挑戰2017年Hami Wallet百萬客戶數

根據資策會產業情報研究所(MIC)「行動支付消費者調查」顯示註1，61.5%的行動支付已使用者對整體消費經驗感到滿意，且71.1%已使用者表示未來將持續使用行動支付，且根據中華電信資料顯示，今年5月NFC SIM卡換卡率相較於去年同期成長21倍，Hami Wallet的下載數也成長約6成，累計交易筆數約200萬筆，且下載Hami Wallet的使用者開通電子票證服務的占比也超過五成，顯示台灣行動支付市場蓬勃發展，台灣消費者對於行動支付使用意願也日益攀升。

中華電信鄭優董事長表示：「中華電信領先其他同業，與7-ELEVEN及愛金卡首創手機icash 2.0的服務，結合Hami Wallet原有的電信悠遊卡及NFC一卡通行動支付服務，中華電信整合全台三大電子票證支付，並與政府機關及企業合作市民卡及識別證之應用，提供更多元的電子錢包應用服務；今年中華電信將挑戰突破Hami Wallet百萬用戶目標，亦將推出Hami Wallet信用卡感應支付服務，全方位覆蓋台灣民眾的生活消費場景，打造最完善且便利的行動支付應用生活圈，提升台灣行動支付的普及化，讓客戶享有『一機在手、隨嗶隨行』的行動生活！」

愛金卡公司表示：「目前流通卡數超過1,600萬，除了不斷開拓民生與交通支付等通路，帶動消費金額成長較去年同期超過3成，透過集團資源及力量，讓icash 2.0使用更便利及優惠，看中廣大卡友的支付需求，亦積極與電信業者發展行動支付服務，首度與中華電信合作共同開啟愛金卡行動支付元年，未來出門不用再帶卡片，只要啟用手機icash 2.0，一機在手就能搭乘交通、小額消費、超商繳納水電費及台高鐵取購票等，大大提升民眾消費便利性。」

7-ELEVEN也指出：「今年起隨行動支付工具越趨多元，今年5月消費者於7-ELEVEN使用行動支付的數量，相較於去年同期大幅成長近67倍，交易金額更成長近75倍，並跳脫使用人口僅在台北蛋黃區的現象，顯示全台使用行動支付人口明顯提升。根據調查，消費者較願意嘗試行動支付的場域，以超商、餐飲及交通位居前三名，我們看好台灣行動支付潛力，目前門市非現金支付比例超過2成，此次與中華電信、愛金卡合作，整合集團旗下不同通路，並整合消費者最愛的點數優惠，包括消費優惠加贈點數、點數加碼送以及點數免費兌換商品，提高行動支付使用頻率，預估今年底非現金支付將提升1成以上。」