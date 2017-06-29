2017學年度大學指定科目考試 6/30、7/1開放查看考場

2017學年度大學指定科目考試即將於2017年7月1日(星期六)至2017年7月3日(星期一)舉行，新北巿設有新北一考區及新北二考區，考場學校分別是板橋高中、新北高工、恆毅高中、新北高中、錦和高中等5校(其中新北高工、新北高中及錦和高中等3校設有特殊考場)，本次考試新北巿共設有173個試場(含備用試場)，計有6,434人報名，較去年的7,163人，減少729人應試。

第一天考試科目為物理、化學及生物，第二天考試科目為數學乙、國文、英文及數學甲，第三天考試科目為歷史、地理及公民與社會，選考第一天科目的考生可於2017年6月30日（星期五）下午2時至4時至新北高工、恆毅高中、新北高中及錦和高中查看試場及座位；未選考第一天科目的考生可於2017年7月1日（星期六）下午2時至4時至板橋高中查看試場及座位，請考生務必於規定的時間內前往查看，各考場屆時將準時關閉，再進行試場座位之最後確認。

大學入學考試中心已於網站(網址: http://www.ceec.edu.tw/)公布「試場地點查詢」、「分區地點參考圖」，考生可上網查應試的考場位置，請考生查看試場時，如發現有座位標示資料不符或桌椅不平整等問題，務必儘速聯繫考場試務人員處理，切勿私自移動桌椅或更改標示資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

新北巿政府教育局提醒考生務必於試前詳閱准考證背面之注意事項及簡章之「試場規則及違規處理辦法」、「作答注意事項」，俾利順利完成考試。歷年考生經常誤觸之規定如下：

一、考試開始鈴響後，始發現將行動通訊裝置(如行動電話、穿戴式裝置等)、書籍、紙張或具有計算、記憶、拍攝、錄影等功能之物品置於抽屜中、桌椅下、座位旁或隨身攜帶者，扣減其該科成績5分。

二、考生攜帶入場（含臨時置物區）之行動電話、手錶及所有物品，應試時不得有發出聲響或影響試場秩序之情事，亦不得使用未經檢查之個人醫療器材如助聽器等，違者扣減其該科成績2分。

三、考生於考試結束鈴聲響畢， 應即停止作答，雙手離開桌面，靜候監試人員處理，仍繼續作答者，扣減其該科成績2分；經制止仍繼續作答者，扣減其該科成績5分；情節重大者，加重扣分或扣減其該科全部成績。

新北市政府秉持為巿民服務的熱誠，教育局、警察局、交通局、民政局、經發局、衛生局、消防局、農業局、環保局、水利局等單位及各考場學校皆積極投入各項考場服務工作，提供交通管制及標示、緊急醫療服務、陪考人員服務區等多項服務，新北市政府團隊期待以最好的考場服務，祝福所有應試之學子都能有最好的表現。