新北校長快閃秀才藝 週末藝術秀熱身開跑

2017年度週末藝術秀今(29)日由新北市校長才藝團以薩克斯風 演奏在新北市政府一樓大廳熱鬧開場。參與表演的校長分屬新店區的 「P薩風薩克斯風樂團」及三峽區的「峽客仕風薩克斯風樂團」。 校長們展現平日所學成果，以「流浪到淡水」曲目帶出今年週末藝術 秀將周遊新北各大景點演出的概念。新莊國小管樂團也接力演出知名 曲目「五月天組曲」、「美女與野獸」等， 讓現場民眾宛如蒞臨街頭音樂會。

今日中午在新北市政府一樓大廳，由新北市校長自組「校長快閃秀」 ，為暑假的週末藝術秀活動揭開序幕，接著由連續6年代表新北市參 加全國音樂比賽獲得特優獎的新莊國小管樂團接續演奏，美麗的樂音 及清亮管樂聲，響徹市府大樓，吸引到市府洽公的民眾駐足聆聽。

教育局長林奕華表示，藝術學習不僅是學生的課題，新北市推動藝 術教育從校長帶頭做起，即使在繁忙的校務工作中，校長們仍然自主 學習藝術才能，藉由藝術來陶冶心性，並帶領學校老師及學生學習多 元藝術。在場演出的介壽國小黃孟慧校長指出， 校長們學習薩克斯風，除了興趣之外，也是為了鼓勵學生多元學習， 重視多元才藝的培養。

迎接暑假的到來，今年週末藝術秀即將從自7月1日至8月26日每 週六下午3點起在新北市8大景點演出，每場次皆有不同的表演主題 。瑞芳火車站前大鼓表演、金山老街的管樂演奏、 淡水捷運站精彩民俗舞蹈、新店碧潭河邊聆聽小品演奏等。表演團隊 包含新北市青少年管弦樂團、新北市青少年鼓藝團、教師鼓藝團等市 屬樂團以及在各項藝術比賽獲得佳績的同榮國小舞蹈團、 中港國小扯鈴隊、平溪國中鼓藝團、成州國小管樂團等，除了各校藝 文團隊精湛的動態演出外，今年度還有免費傳統藝術體驗， 包含剪紙、摺紙、藏書票、陀螺等項目， 歡迎大小朋友一同來體驗童趣。