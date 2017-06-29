新北市第19期國中小候用校長儲訓課程結業活動

新北市2017年度國中小候用校長儲訓於今（29）日在新莊國民運動中心辦理結業活動，22位候用校長自今年2月起至6月止，歷經六天四夜的幼童軍木章訓練、國家教育研究院開辦8週之儲訓課程，以及自5月起新北市自辦候用校長儲訓課程等多項專業課程，終於在今日順利結業，並由林奕華局長頒發結業證書。

本次國中小候用校長儲訓課程以新北教育議題為主軸，培養高層次的思維能力；另本次儲訓課程以新北市重要政策議題為基礎規劃一系列課程，以校長為「學習促進者」之角色定位，針對新北市校長圖像之「智慧」、「承擔」、「熱情」3大內涵，規劃「思維與分析」、「實驗與探索」、「傳承與使命」等儲訓課程，以培養出有智慧、有肩膀、有活力之校長；此外，為促進本市偏遠地區小型學校學生之同儕互動，本次候用校長儲訓課程納入外縣市混齡學校參訪行程，學習各縣市創造團體學習環境、逐步推動混齡教學之經驗，期確實達成保障本市偏遠地區學生學習品質之理想。

林奕華局長表示，校長為學校辦學成功的關鍵人物，對於學校整體教育品質的優劣良窳有極重要的影響，學校經營勢必隨瞬息萬變的時代調整，以期達成目標或確保學校生存與發展，能更有效率的經營，來提升學校的效率與效能，增進教育品質，彰顯教育成果，最終達成教育目標，其關鍵是校長在校務經營上，必須具備相關的專業知識、專業技能及專業態度，以因應校務中不同情境，並能妥適處理，以達到學校經營的教育績效目標。

為推動「運動樂活-新北玩運動.動健康」政策主題，本次結業式也規劃「紮根於校園、發展至全民」的多項運動樂活體驗，包含健身操、扯鈴、跳繩等，以達到「跑出自信、玩出快樂、游出活力、動出健康」的目標，由林奕華局長帶領全體候用校長「滾動飛輪，迎向未來」，展現活力動出健康，成為優質的學習促進者，讓每位孩子都自信的迎向未來的挑戰!