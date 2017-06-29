燿華工安意外釀4死 起因管帽掉落槽底

印刷電路板廠燿華宜蘭廠26日發生重大工安意外，燿華今天下午發布聲明稿表示，這起意外起因管帽掉落槽底，又因員工疏失才會造成人員傷亡。

燿華指出，對於發生傷亡不幸事件深感遺憾與不捨，將深自檢討，並進行全面性教育與改善，不讓憾事再發生，對於受難員工，將從優撫恤，並負起一切責任。以下為燿華聲明稿內容。

針對6月26日宜蘭廠發生的工安意外，當時執行的作業為原訂7月1日廢水池年度保養的前置作業，需將槽液降低並套上連通管管帽，管帽不慎掉落槽底。

工作同仁為撿拾管帽未作好安全措施而下至槽底，因此遭嗆昏，在外警戒人員立即尋求其餘人員救助，救助人員因心急直接下至槽底救人，發生不幸的人員傷亡意外。

燿華一向非常重視工安，對於工安皆訂有嚴謹的規定與相關配套，並提供所需的標準配備以及人員的安全裝備並經嚴格之教育訓練，此次作業所需的局限空間作業程序及應注意事項，也皆有制定明確的標準。

對於這次工安事故，同仁執行業務及救援各項作業，因疏失而導致身亡，公司深表遺憾與不捨，未來除更落實工安所有作業規範外，並將以更嚴謹的稽核流程確認每位員工均須穿戴安全裝備，盡全力避免憾事再發生。

對於這次員工因疏失而造成傷亡的不幸事件，深感遺憾與不捨，將再深自檢討並進行全面性教育與改善，不讓憾事再次發生，對於受難同仁，必將從優辦理撫恤事宜並負起一切責任。