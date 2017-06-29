小朋友理財現況調查 零用錢年成長逾一成

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）財金智慧教育推廣協會29日公布調查，透露國內小學生不急著吃棉花糖，有七成受訪小學生曾為了買一件想要的東西而存錢，然而，調查顯示家長趕不上孩子理財求知欲；另外，小學生獲得零用錢金額平均每周為153元，較去年同期成長逾一成，高於父母平均薪資漲幅。

29日「2017小學生理財競賽」頒獎典禮暨小學生理財現況調查記者會上，財金智慧教育推廣協會理事長薛明玲指出，今年活動共吸引1039名小學生參賽，其中近兩成來自偏鄉與離島地區，另有全省逾2千名小學生參與相關校園活動，最南抵達屏東林邊，最東深入花蓮壽豐鄉，透過舞蹈、動畫、及有獎徵答等趣味活動中，幫助孩子愛上學理財。

集中保管結算所董事長林修銘指出，在小學生財金教育紮根行動中，集保結算所不忘協助偏鄉地區孩子們建立正確理財觀，透過線上理財競賽與活動，鼓勵他們參與，在寓教於樂過程中，建立重要的財金知識與價值觀，厚植台灣下一代的競爭力。

金融監督管理委員會證券期貨局局長王詠心舉華倫巴菲特（Warren Buffet）為例，巴菲特理財觀的建立，父母功不可沒，其在傳記中提到，父親在他6歲生日時，協助他擁有人生第一本存摺，教導他學習存錢去買他自己想要的東西。

王詠心強調，讓小孩即早「參與」理財，是建立其正確理財觀的重要一步，集中保管結算所與財金智慧教育推廣協會積極推動國內基礎財金教育，擔負起重要的責任。

在推廣活動當中，主辦單位亦針對小學生理財現況進行問卷調查，發現受訪小朋友有68%希望與家人討論未來的工作，另有46%想了解如何存錢買想要的東西，但實際上家人有和孩子談這些話題的比例，分別只有58%及36%​，趕不上孩子的求知欲。​

調查也發現，考試表現好成為孩子獲得金錢的主要管道。48%的受訪小朋友指考試表現好可獲得金錢當獎勵，32%則是透過協助家事獲得零用錢，僅25%的小學生有固定零用錢，平均每周為153元，較去年同期調查的138元成長11%。

財金智慧教育推廣協會建議，父母可在日常生活中多與孩子討論金錢價值觀，如投資理財，另外，鼓勵孩子為「自己」而學習，而不是為了金錢獎勵而念書，最後，要與孩子一起有目標的儲蓄，幫助孩子在儲蓄過程中建立責任感。