美參議院通過表決 允許軍艦停靠台灣

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）今（29）日通過一項國防議案，其中包括允許美國海軍船隻例行性停靠台灣港口。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，參院軍事委員會以21票對6票，通過重新建立「美國海軍在高雄或台灣其他合適港口定期停靠，並且允許美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）接受來自台灣的靠泊」。

這項新政策如獲得國會批准，將會是美國近40年來對台政策的最大變革。

去年四月，美國「史坦尼斯號（USS John C. Stennis）」航空母艦戰鬥群向中國申請停靠香港遭拒，引發國內議論，美國共和黨總統參選人、德州聯邦參議員克魯茲發言表示，應讓航艦改道去台灣。

眾議院軍事委員會海權與軍力小組主席富比士（Randy Forbes）也發聲明表示：「北京一再加劇對香港的控制，美國海軍應該認真考慮改變軍艦停靠地點，去更穩定、更歡迎我方軍艦的地方。」

他也說，美國在附近區域的盟友及夥伴們，包括台灣，會張開雙臂歡迎美軍艦及船員。

美國自1979年與台灣斷交後，美國軍艦便從未在台灣停靠。此議案若通過，將大幅撼動美國過去40年來所遵循的「一中原則」。