台北凱撒大飯店歡迎日本女子壘球伊予銀行隊員蒞臨

即將而來的八月份台北世大運，近期掀起一股體育熱潮，雖然壘球非為本次賽事項目，但近年來中華女壘在國際賽場上屢創佳績，鑑於此由壘協與體育署合辦企業女子壘球聯賽，期盼以賽代訓將來在國際賽事可以為國爭光，共同為進軍2020年東京奧運的目標努力。

而今年七月的一大盛事就是與日本企業女壘一部球隊進行跨聯盟交流合作，季中將引進日籍投手，提升比賽的強度。其中最受注目的是由凱撒飯店連鎖冠名贊助的凱撒勇士隊，邀請到的貴賓是來自日本女子壘球聯盟伊予銀行隊的兩位充滿陽光朝氣的投手「原田悠」與「大西里帆子」，兩位新生代投手抵台後入住深受日本客喜愛的台北凱撒大飯店，並於企業女子壘球聯盟加入凱撒勇士隊出賽4場比賽，她們興奮的表示迫不及待要與台灣的選手們一較高下！陣容堅強的凱撒勇士隊讓賽事更加精采可期！

台北凱撒大飯店特別為遠道而來的兩位選手安排入住舒適寬敞的家庭房，飯店特別針對選手的餐食進行研究，交由廚藝精湛的王朝餐廳主廚規劃菜單。用餐期間兩位球員臉上掩藏不住興奮的笑容，原田悠說：「雖然是第一次來台灣，但是台北凱撒的接待讓我覺得很溫馨自在，餐廳準備的餐點令人驚艷！」；大西里帆子則在一旁開心的補充：「杏仁豆腐真的讓人感受到幸福滋味，回日本一定要告訴親友台北凱撒的美食」。

除了感受到飯店服務熱忱，兩位球員也表示到台灣想要到日客最愛的九份走走，看看日本動畫大師取景描畫的街景，凱撒勇士隊員們更是熱情地想要帶兩位到士林夜市充分感受台灣人文與美食。台北凱撒大飯店本著服務精神，熱心款待每位到館的客人，期待兩位初次來台灣的選手能在飯店熱情款待下，有最完美的旅宿體驗。