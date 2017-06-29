Lamigo桃猿封王、大男子保險計畫銷售亮眼

新光近年在行銷及品牌重塑計畫上屢有創新表現，力挺國球贊助「職棒Lamigo桃猿隊」及「龜山國小棒球隊」，均有亮眼佳績! 另外，新光人壽、新光銀行今年與中華職棒Lamigo桃猿隊正式展開跨界合作，希望帶來品牌加乘效果，共同擊出品牌新風貌。

今年與新光進行多角化合作的職棒Lamigo桃猿隊，日前在上半季賽事封王，順利取得年度總冠軍門票；龜山少棒小將也贏得106年「TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍」，多位小將獲選為2017年美國小馬聯盟（PONY）亞太區代表隊成員。而新光繼「大女子保險計劃」後，全新推出的「大男子保險計劃」，問市以來成績亮眼，成功延續大女子熱銷買氣，為新光「台幣分期繳儲蓄險」熱賣商品之一，新光力挺的大男子氣勢都紅不讓，紛紛擊出亮眼全壘打。

新光人壽、新光銀行今年與中華職棒Lamigo桃猿隊正式展開跨界合作，除了推出限量Lamigo悠遊信用卡、在棒球賽事開闢新光VIP專屬座位區等，在系列行銷及活動均展開密切合作，帶來品牌加乘效果，共同擊出品牌新風貌。

目前開放報名、深獲舞林高手引頸期盼的國際級舞蹈賽事「第14屆新光盃熱門街舞大賽」(https://einsurance.skl.com.tw/SKLDance/)，也邀請到魅力四射的Lamigirls擔任活動代言人，民眾有機會在決賽舞台近距離目睹Lamigirls風采。而為了與球迷共同歡慶Lamigo封王的勝利，新光人壽也將於「新光人壽互動網」FB粉絲團舉行同慶活動，粉絲只要完成新光小編指定任務，就有機會獲得Lamigo冠軍T-shirt，請新光粉絲及球迷密切關注「新光人壽互動網」FB粉絲團，不要錯過好康機會。