凱撒飯店連鎖集團進駐萬華 打造西區指標性的旅宿

凱撒飯店連鎖整合旗下資源，全新打造飯店品牌「凱達大飯店‧台北Caesar Metro Taipei」，以期發展區域觀光並創造市場差異性與獨特性。凱達大飯店坐落於萬華的新地標－雙子星大樓，為全台唯一與台鐵共構並銜接捷運與公車的五星級飯店，飯店自籌備以來，因地理位置優越、交通便利、設備新穎等，住房及餐飲方面皆有相當的詢問度，也連帶活絡在地商圈。

凱達大飯店擁有745間客房，分為輕工業風、豪華、雅緻三種風格，輕工業風以鐵件、仿舊木地板設計襯托現代感；豪華客房在水晶燈的點綴下隱隱散發着低調奢華；雅緻客房中柔和的草綠色調，讓人鬆緩緊張步調。當自然晨光透過大片景觀玻璃窗灑落房內，城市的街景也一攬無遺，讓不論出差或旅行的房客皆能輕鬆享受每趟旅程！

針對商務旅客、MICE（會展、獎勵旅遊）商機及宴席聚會，備有多功能性宴會廳及會議場地，宴會廳挑高七米二呈現大器奪目的輝煌氣勢，最多可容納至 55 桌宴席，適合喜宴、尾牙春酒等。

來到萬華不彷放慢腳步，細細感受歷史與文化的變遷，凱達大飯店獨家設計達人帶路半日遊，將鄰近的剝皮寮、龍山寺、華西街、西門町及特色美食規劃其中，讓房客在閒暇之餘能一睹老城風貌，深入當地風俗民情並沐浴在文化洗禮中。

凱達大飯店提供的服務及軟硬體設施都具備國際觀光飯店等級水準，目前主體外觀已興建完成，內部細部工程也將完工，預計於 2017 年8月正式開幕,屆時將以親切專業的態度帶給每位旅客嶄新的旅宿及餐飲體驗。