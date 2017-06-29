陸委會諮委會議 台應加強對港澳關注

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）行政院大陸委員會日前舉行諮詢委員會議,重點討論台港澳與兩岸交流的新情勢與新挑戰。

陸委會今（29）日發佈新聞稿表示，與會學者建議台灣善用政黨政治、議會政治、媒體開放等文化軟實力，成為我在兩岸及台港澳互動中的獨特資產。

與會委員指出，台灣與港澳的互動往來因受限於當前兩岸關係的客觀因素，呈現「政溫民熱」的情況，民間交流出現前所未有的熱絡，因此認為現在是發展對港澳工作的最佳時機，但同時應將中國當局的可能反應納入考量，避免影響駐當地機構的工作推動。

另外，多位委員也指出，港澳來台的就學人數逐年上升，許多都希望畢業後能留在台灣工作，台灣目前也在積極多方攬才，加上台灣人對港澳人士來台工作的接受度也較高，認為政府可就此提出更多鼓勵及配套措施，像是透過駐港澳機構提供更多相關資訊服務，以促使更多港澳學生來台就學及就業等。

委員表示，近年政府提倡「新南向政策」，使得我對東南亞國家的瞭解與日俱增，對港澳的關注則相對較少，建議政府加強對港澳經濟環境的瞭解，以尋找更多可合作的機會。

有委員指出，台港間經濟往來多為轉口貿易，未來在新經濟型態的發展下，可進一步思考在智慧城市、循環經濟等新議題的互補合作機會。此外，台灣應提出可以吸引港澳來台投資的項目，並透過相關配套加以落實。

另有委員建議，台灣為民主自由社會，應對於目前在台的港澳中人士，包括學生、遊客、配偶等，加以關懷，來展現台灣不同於中國的社會價值，為台灣在兩岸關係中爭取主導權，增添助力。