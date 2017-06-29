糖尿病患者如何有效減重又控糖？ 關鍵在「天天」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）105年台灣國人10大死因糖尿病高居第五名，糖尿病是無法根治的慢性病，一旦罹患終其一生都得做好血糖控制，否則將惡化成威脅生命的可怕殺手。台灣有7成糖尿病患者有過重及肥胖問題，萬芳醫院糖尿病教育中心邱妃杏衛教師指出，體重管理對第二型糖尿病友尤其重要，近年來已有可以有效幫助控糖減重的腸泌素，輔助糖尿病友同時控制血糖和體重，也幫助衛教的過程更順利愉快。

糖尿病患本身罹患心血管疾病的風險就比正常人高出4倍，原因在於若體重過重不只會增加胰島素阻抗性，還會增加病患心血管疾病的發生率及死亡風險。糖尿病友要能成功控糖、減重保心安，成功的關鍵是「天天」。萬芳醫院就有一名個案本身體型就胖胖的，糖化血色素一直高於8％。在進行診間衛教時，她自己都很擔心連血糖控制都無法達標，這把年紀怎麼可能還能瘦下來！但透過天天天量血糖、量體重，搭配每天一次施打腸泌素藥物治療後，不到半年就瘦了8公斤，甚至還能重新穿上小姐時期的牛仔褲，糖化血色素也降到標準7％以下。

邱妃杏衛教師也特別呼籲糖尿病友，雖然可能因為年紀增長而讓代謝變差，但控糖和體重控制對病友來說是一輩子的事，要在控糖之餘，把過多的體重減下來，雖然看似漫長而不容易，但只要積極與醫師、衛教師討論，找出自己合適的藥物輔助，搭配運動及飲食的控制，第一個目標維持至少一年時間，養成「天天」控糖減重的好習慣。許多患者在前幾個月都能順利地逐步減掉原有體重的5-10%，進而減少心血管致死率22%，並邁向「控糖、減重、心安」的糖尿病控制終極目標。