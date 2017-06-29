蕭新煌：新南向促使台灣「在」東南亞

新南向政策屆滿一年，總統府資政蕭新煌表示，新南向是台灣與東南亞關係的再改造，台灣要改變優勢心態，才能化解困境，從台灣「與」東南亞，成為台灣「在」東南亞。

政府宣示新南向政策屆滿一年，中華經濟研究院今天舉辦「新南向政策：商機與展望」國際研討會。中經院院長吳中書表示，政府去年5月提出、同年8月16日通過新南向政策綱領，擴大台灣與東南亞、紐、澳等18國在人才、科技、農業等領域的雙向交流，開拓台灣對外實質關係的新里程。

外交部次長吳志中表示，新政府積極推動新南向政策，強化與區域夥伴經貿關係，目前已在各領域獲得廣泛的成果，成功興起新南向風潮，喚起國內對新南向的興趣。

吳志中援引經濟部資料指出，2016年台灣最重要貿易夥伴為中國大陸規模達1100億美元，其次為東協10國的近800億美元，之後才是美國、日本。

吳志中表示，台灣與東南亞形成重要的繁榮共同體，但種種因素使然，國人仍認為台灣與日本、歐洲、美國是比較重要的貿易夥伴，使得台灣了解東協人才不多，因此，政府上台後推動新南向，要讓實質的關係更具體化，因為我國本身也是東南亞國家，要讓國人了解這個重要貿易夥伴。

蕭新煌延續吳志中「台灣也是東南亞國家」的說法指出，台灣也是東南亞國家，是因為濁水溪以北是屬於東北亞，濁水溪以南是屬於東南亞。新南向政策點出台灣要新的區域認同、區域角色，這也是台灣的亞洲策略。

蕭新煌強調，新南向是台灣與東南亞關係的再改造，然而，台灣與東南亞關係的困境出現在優勢心態、認識不足，如看到外配會覺得她們很幸福可以到台灣，她們可以脫離苦海，因此，台灣的態度亟需改變，從台灣「與」東南亞，作為亞洲的旁觀者，成為台灣「在」東南亞，作為共同體環節的參與者。