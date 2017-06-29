忠義基金會 弱勢失依兒少教育費募集

忠義基金會近期努力推廣幸福上學去計劃，目的是為了家園裡共計30- 40位的孩子，募集106學年度9月教育費； 將於8/27(日)舉辦親子劇公益演出 愛心票捐款活動（ 博客來售票已開放 ）。

據統計,全台每年約有千位孩子轉介到社福機構進行安置服務,原因絕多數來自家庭無力照顧或遭受家人不當對待。從案件發生、社工介入到個案評估,當弱勢孩子進入到社福系統時,兒少社會安置是最後的一道服務防線。

期待社會大眾參與,陪伴失依孩子0-18歲的成長時光,讓兒少在充滿幸福下成長,並迎接未來的人生挑戰。甚至透過忠義的努力,讓孩子有能回家的希望...。

爭取弱勢兒幸福上學,扭轉人生的可能

當孩子邁入就學的年紀時,忠義便積極尋求資源,爭取孩子享有「幸福上學」的權益。從幼兒園、國小到國高中,不讓弱勢兒少因經濟或家庭狀況失去求知的機會,期盼孩子在學習的過程中,尋覓自我的價值與累積未來能力,成為知識的主人,扭轉人生命運。

本會目前照顧0-18歲弱勢孩童,提供安置、醫療及教育等生活所需之服務,現階段機構安置約為70多位孩童,其中已達學齡的孩子約35個。

推廣主軸 一 我的好童學

​以「同學」的陪伴,許個好的童年學習。

同學是孩子求學過程中最親密的陪伴,彼此成長探索。不論人生中幾年幾班的同學,不分年級、不分班級,一份簡單的關懷與支持,都能以愛陪伴弱勢兒少,許給孩子一個好的童年學習!

幸福歡劇來助學 - 親子劇公益演出

活動時間:106年08月27日 (日) 15:30-17:00

活動地點:親子劇場 (台北市信義區市府路1號2樓)

演出戲碼:蘋果劇團《 龍宮奇緣 》

贊助單位:友邦人壽 (活動執行經費)

參與方式:捐款滿額贈票

童心向學禮 - 捐款滿額贈禮活動

推廣時間:106年07月-09月,共計三個月。

活動說明:爭取愛心廠商好禮贊助,推廣小額捐款,民眾單筆捐款滿額即贈送乙份。

滿額訂定:針對不同捐款額度提供建議好禮。

童路相攜,幸福學習 - 愛心園遊會

活動時間:2017年09月 (待確認日期)

活動地點:新北市蘆洲區 - 忠義廟廣場

贊助單位:各區獅子會 (場地及硬體經費)

愛心設攤:約25攤