台北富邦銀行拓展台中地區服務版圖 新設第8家分行「北屯分行」

台北富邦銀行積極打造新一代數位分行，並調整全台分行據點分布，以擴大服務範圍。去年台中地區新設第7家分行「國美分行」後，今日(28日)北富銀台中的第8家分行-「北屯分行」歡慶開幕，富邦集團董事長蔡明忠以及北富銀總經理韓蔚廷親自南下主持開幕儀式，與客戶及同仁分享喜悅。期許以最富溫度的服務結合數位科技，提供台中在地鄉親最專業的金融服務。

美國CNN在2016年曾報導，台中這城市具有多項迷人特色，是台灣最適合居住的城市！另根據內政部統計數字顯示，近年來移居台中的人口數呈現跳躍成長，2016年淨移入人口達1.4萬人，至今年4月台中市距離台灣第二大城市高雄僅有6千餘人的差距，預計下半年將超越高雄成為台灣第二大城市。而這龐大的遷入人口中，選擇遷居北屯區的比例最高。北富銀表示，看好北屯區發展潛力，對金融服務的需求與日俱增，故選擇在此新增分行據點，希望擴大對台中民眾的服務範圍。

北富銀表示，北屯分行坐落於台中11期重劃區，附近有洲際棒球場，同時也是台中大巨蛋預定地，為台中近年來快速發展地區。北屯分行於5月即開始營運，除了硬體全面數位化升級外，並積極透過各類人文藝術與理財講座活動與在地客戶互動，深化地緣關係，讓數位金融服務更有溫度。例如5月報稅季舉辦理財稅務講座，7月也將舉辦茶道品茗活動。此外，為就近服務當地中小企業客戶，分行設有企業融資服務專員，為中小企業主量身打造理財規劃，掌握商機。開業1個多月來，已深獲當地客戶信任與支持。

為歡慶北屯分行全新開幕，北富銀提供北屯分行客戶專屬優惠，7/31前，新戶開戶將有機會獨享好禮三重送，除了富邦財神限量便條紙、全新白金理財會員可獲得限量的德國Brita濾水壺及喜氣招財的財神存錢筒外，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費5折等優惠，歡迎北屯地區民眾來行詢問，把握優惠時機！(台北富邦銀行北屯分行位於台中市北屯區崇德三路138號)

金融數位化趨勢勢不可擋，台北富邦銀行積極打造新一代數位分行，截至今年6月底，已完成68家分行改裝，提供客戶最新數位金融服務環境。北富銀表示，下半年將加快分行數位化腳步，預計再完成20餘家分行改裝，至今年底為止，將有超過七成的分行改裝成為新一代數位分行。相關北富銀最新消息，請查詢: https://www.fubon.com/banking