學期末加強攔查學幼童車 維護學幼童乘車安全

新北市學(幼)童車聯合稽查小組(交通部公路總局臺 北區監理所、新北市警察局及教育局)於今(27)日下午4時至板 橋區江翠國小週邊實施學童課後接送車擴大聯合稽查。

這次計攔檢 9 輛學幼童接送車輛，其中 4 輛違規，違規情形為 1 輛客 貨車違規變更座椅 ( 罰鍰 3, 600 元 ) 、 1 輛補習班車輛未核備 ( 罰鍰 6, 000 元 ) 、 1 輛幼童專用車載送 7 歲以上國小學童 ( 罰鍰 新臺幣 ( 以下同 )3, 000 元 ) 及 1 輛幼童專用車出廠年限逾 10 年 ( 令限期改善 ) 。針對上述違規情形， 稽查人員依照道路交通管理處罰條例相關規定處以罰鍰並要求改善。

有鑒於去年7月份國道遊覽車火燒車事故造成26人死亡， 車內安全門引起外界重視， 本次稽查也加強查核安全門是否能正常開啟、 滅火器是否在有效期限等，藉以保障學幼童的乘車安全。

新北市教育局辦理課後接送車輛稽查頻率為全國之冠，每週至少安排 3至4次稽查，2017年1月1日至2017年5月31日止， 路邊臨檢共計70次，其中查獲10輛違規幼童專用車及24輛違規 補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及未經本局核准備查， 另幼童專用車常見違規樣態為超載及違規載送7歲以上學童。

為確保學幼童乘車安全， 教育局籲請家長共同檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事， 並提醒業者加強車輛之管理， 教育局亦將持續進行課後接送車之臨檢與稽查， 以共同為學幼童乘車安全把關。