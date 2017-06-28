以色列小提琴家夏漢：音樂使人團結在一起

(台灣英文新聞 /黃慧瑜 台北採訪報導)國立臺灣交響樂團樂季壓軸巨獻，力邀知名小提琴家夏漢將指揮家水藍與小提琴家夏漢來台，更是兩人相隔10年後，再度於台灣合體，與國立台灣交響樂團合作。

夏漢1971年出生於美國伊利諾州，父母親都是以色列籍科學家。1973年，夏漢隨父母遷回以色列，並開始他的音樂之路。10歲初次登台，在史奈德指揮下與耶路撒冷交響樂團合作演出，獲得熱烈回響；之後又在祖賓．梅塔指揮下與以色列愛樂樂團合作演出。1982年，夏漢在以色列贏得克雷蒙大賽冠軍後赴美就讀茱莉亞音樂院，師事迪蕾，以絕佳演奏技巧受到樂迷肯定。雖然深獲讚譽，但夏漢卻毫無大師架子，以無比的謙遜跟才華折服所有樂迷。

今年時逢作曲家普羅柯菲夫創作《第一號小提琴協奏曲》問世百年，該作品也是非常有挑戰性的作品，夏漢說道，這首曲子歷經1914年的第一次世界大戰，以及1917年的蘇維埃革命等，花費四年完成，當時的普羅柯菲夫非常的年輕，該曲當時突破許多傳統作曲模式，說明了作曲家充滿抱負、準備改變世界的雄心壯志情懷。

來自以色列的夏漢也提到，他每隔一到兩年都會回去以色列演奏：「我可以說我是個理想主義者，但我並不會那麼天真，覺得音樂會改變世界，但我相信音樂可以把人們團結起來。」夏漢接著說：「我常常想起貝多芬，他創作音樂之時，的確是希望可以用音樂改變社會，所以或許吧，音樂確實能夠改變社會。」

本次音樂會所演出的作品包括作曲家普羅柯菲夫的《第一號小提琴協奏曲》、柴可夫斯基《第一號交響曲》，以及俄羅斯作曲家齊爾品《交響之祈禱》。國台交團長劉玄詠表示，本次音樂會的曲目相當特殊，平時不容易聽到，三位作曲家皆為十九、二十世紀俄國非常重要的音樂家，樂迷可以把握這次機會，到國家音樂廳一親大師芳澤。

大師的對話─夏漢與水藍

Gil Shaham and Lan Shui

2017/6/30(五)19:30 臺中國家歌劇院大劇院 (臺中市西屯區惠來路二段101號)

2017/7/1(六)19:30 臺北國家音樂廳 (臺北市中山南路21-1號)

【音樂會前導聆】（本導聆由夜鶯基金會合作提供）

由夜鶯基金會副執行長呂岱衛主講，於音樂會前1小時(18:30)開始，憑當天音樂會門票入場。

指揮／水藍

Conductor: Lan Shui

小提琴／夏漢

Violin: Gil Shaham

【曲目】

齊爾品：《交響之祈禱》，作品 93

A. Tcherepnin: "Symphonic Prayer", op. 93

浦羅柯菲夫：D大第一號小提琴協奏曲，作品19

S. Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D Major, op. 19

柴科夫斯基：G小調第一號交響曲《冬之白日夢》，作品13

P. I. Tchaikovsky: Symphony No. 1 in G Minor, op. 13, "Winter Daydreams"