富邦：看好下半年股票投資 可佈局全球股票指數

2017上半年在資金充沛的環境下，全球股債都有亮麗的表現。雖然期間有美軍對中東地區轟炸及北韓連續導彈試射的地緣政治動盪，以及美國總統川普解雇前FBI局長及「通俄門」的政治危機，美股指數仍然有驚無險地屢創新高，波動性指數（VIX）在近期始終維持在歷史低檔。而年初市場擔心的民粹主義風潮將威脅歐盟的前景，也在荷蘭及法國大選後得到紓緩；配合強勁的經濟數據，資金開始明顯流向歐洲。同時今年新興市場經濟也進一步好轉，隨著今年以來，美元指數的走弱帶動了一波資金的持續流入及新興市場股債的表現。富邦證券表示，因全球經濟在加速復甦，今年是一個股票投資的好年，下半年可均衡配置於全球股票指數，以全球股市ETF為主要配置的方向。

今年3月聯準會進行了今年的首次升息，但會後主席葉倫的鴿派言論，及接著一連串公佈美國通膨和經濟指標的走緩，使得美國公債殖利率開始走低，也使得債券市場也走出一波漲勢。即使6月聯準會如預期再升息一次，也提出縮減資產負債表的初步規劃，但對公債殖利率的刺激仍然有限。

展望下半年，美國聯準會的啟動縮表及升息步調可能成為市場的主要變數。由於在金融海嘯後，金融市場始終在貨幣極度寬鬆的環境下，股債市場開啟多年的多頭行情。雖然聯準會多次表明會積極與市場溝通及維持一段時間的低利率，但市場的預期是否會受下半年可能啟動縮表的影響，值得關注。此外，美國科技股在今年以來強勢領漲大盤，近期逐漸面臨賣壓，科技股是否續強或類股輪動持續將是美股下半年走勢的關鍵。

不過，由於IMF及OECD最新的預測都顯示今、明兩年全球的經濟（GDP）將維持穩定成長無慮。在政治方面，9月的德國大選在法國支持歐盟的馬克宏當選總統的效應下，預期現任首相梅克爾可順利連任，將有利歐洲景氣的持續回溫。在美國境內，市場關注的川普醫改、稅改及基建政策雖然在上半年受到延宕，但預期在年底前仍將陸續有所進展。加上美國企業盈餘展望仍佳，尤其第四季仍可能有10%以上的成長，顯示股市基本面仍有強勁的支撐。

同時，從過去兩年的市場變化可以看出，波動都是比較短暫的，而市場上還是保持相當的信心。尤其是在股市及主要金融商品往往在波動完之後都會迅速反彈。所以，在面對下半年市場有可能面臨比較動盪的時候，在基本面不變的情況下，反而會是市場買入的好時機。而近期VIX指數更是呈現與全球政治風險指數、經濟政策不確定指數背道而馳，也顯示目前市場投資人情緒的穩定。

圖說: 市場對經濟不確定性及政治風險的風險趨避程度越來越小

值得關注的是去年以來世界經濟發展正呈現出一系列積極的特點，金融危機從2008年開始，2009年跌到谷底之後，一直到去年全球經濟表現都呈現緩慢的復甦。不過日前，國際貨幣基金組織(IMF)發布最新報告指出，預計全球經濟2017年將增長3.5%。主要是看到活躍的金融市場以及貿易和投資支出增加的跡象，全球經濟自2016年第四季度開始加速，這一勢頭一直在持續，並預期今、明二年全球經濟成長率將分別為3.5%、3.6%。預期全球景氣復甦加溫將會加強投資人的樂觀情緒。由於目前成熟市場和新興市場的企業信心持續回升，企業信心的回升是一個積極信號，因為這會促進投資，帶動就業市場，並提升消費者信心，帶動消費市場增長的良性循環。

圖說:全球貿易及固定資產投資增速加快(資料來源:IMF)

圖說:全球主要市場GDP增速

從去年下半年開始，全球財政政策啟動，包括美國宣佈財政刺激計畫，歐洲國家也紛紛宣佈了將加強財政政策，因此在寬鬆貨幣政策將逐漸退場的背景下，財政擴張政策將能夠為全球經濟帶來增長，預期全面再通膨和GDP成長加速的支持下，企業獲利成長率能夠來到高個位數，甚至是雙位數，股市有望在貨幣政策轉變趨緊的挑戰中砥礪前行。

因此，從全球市場資產配置角度來看，今年還是一個股票投資的好年，主要因為全球經濟在加速復甦。富邦證券表示，美國今年隨著財政政策推動及企業盈利的改善，預期今年美股還有向上的空間。歐洲則基於政治前景趨向穩定，歐股企業的獲利也出現了顯著復甦，甚至成長率可超越美國企業，估計這些利多因數都將在今年下半年繼續推動歐元及歐股走強。而隨著全球經濟的回穩，包括新興市場的企業獲利也都受惠增長，即使新興國家今年以來已有亮麗表現，下半年波動可能加大，但新興市場較高的經濟成長率及較低的估值仍將吸引全球資金的青睞，故下半年投資人可關注均衡配置全球股票指數佈局之全球股市ETF。