老婦朝引擎丟硬幣「祈福」 南方航空飛機延誤4小時

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）迷信可以造成多少的傷害呢？一名80歲的中國老婦人為了「祈求旅途平安」，在登機前往飛機引擎投擲了數枚硬幣，隨後遭到警方逮捕，飛機也因此延遲起飛。

該事件發生在上海的浦東國際機場，老婦人與其丈夫、女兒和女婿正要搭乘中國南方航空的CZ380班機前往廣州旅遊，由於這班飛機並沒有使用空橋，航空公司將旅客載往飛機外側，讓旅客分批從樓梯登上飛機。

在等待的時候，一名年長旅客朝飛機渦輪引擎投擲了九枚硬幣，其中八枚沒有命中目標，只有一枚掉到了引擎裡面，整個過程都被旁邊一同排隊的旅客目擊，趕緊通知機組人員，航空公司緊急終止了旅客登機，也要求已經在飛機上的旅客離機，總共150名乘客的旅程受到影響。

航空公司在乘客全數離開後，將引擎拆開進行了全面性的檢查，歷經4小時的檢修後，才重新允許旅客登機，投擲硬幣的老太太也因為意圖毀損飛機，遭到上海警方拘留，目前並不確定她是否有精神相關的疾病，除了意圖「祈福」的說法外，詳細情形還有待進一步的調查。

原本許多中國網民還以為這則新聞又是假消息，不過南方航空在微博上發的文章駁斥了這一說法，證實確實有這麼一起事件，並表示老太太已被警方帶走，上海警方則公佈了老太太的姓氏，並提出初步的原因，表示可能是由於她的佛教信仰，讓她相信朝引擎丟硬幣可以保平安。

一些網民則在下面留言批評，要求無知的人不要把飛機當成有烏龜的許願池。