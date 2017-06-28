整座飯店都是我的遊樂場！ 西華飯店x台北萬豪酒店「小小車神FUN暑假」

沒過過這麼精采的暑假！西華飯店與台北萬豪酒店聯手推出「小小車神FUN暑假」住房專案！7月1日至8月31日入住即享今夏全台最酷的卡丁車無限玩，連豪華宴會廳也成了刺激滿點的電競遊樂場！兩家飯店與知名卡丁車餐廳「Crazy Cart Cafe」合作，於飯店花園區打造獨一無二的卡丁車賽道，讓房客無限次數享受駕駛卡丁車(Karting)直線競速、過彎飄移、甩尾的極致快感！

另一亮點是佔地廣大、聲光設備獨步全台的宴會廳，搖身一變、成了最豪華的專屬電玩樂園！360吋巨型投射布幕，配合超震撼聲光效果，超刺激的電玩快感，FUN縱您的暑假！飯店卡丁車除了搭配住房專案，活動期間於台北萬華酒店中城廣場消費，亦可獲得卡丁車體驗券。快帶家中大小朋友，來趟暑期放電之旅！訂房請洽台北西華飯店(02)2718-1188轉訂房組或至飯店官網查詢。(註:身高120cm以上、體重80kg以下者方可使用；120cm以下兒童可與大人共乘，共乘體重限制為兩人80kg)

西華飯店「小小車神FUN暑假」NT$5,500起，可兩人、三人、四人入住