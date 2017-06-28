零工經濟的龍頭 Airbnb屋主到底能賺多少錢？

(台灣英文新聞 /黃慧瑜 綜合外電報導) 自2008推出以來，Airbnb改變了全球旅客旅行的方式，目前市值數十億美元的線上網站，讓全球各地的屋主只要整理出家裡多餘的客房、或是在旅行時將整棟房子出租，便搖身成為微型旅館老闆。

根據Airbnb的統計，目前已有來自一百九十個國家的一億六千萬名旅客在該平台進行訂房。你是否也曾好奇，究竟成為Airbnb的屋主，每個月能帶來多少財富呢？根據統計網站《Priceonomics》的數據，Airbnb的屋主儼然成為零工經濟(gig economy) 中獲利最大的一群人(註：「零工經濟」指下班後利用空閒時間打些零工，以增加額外收入的新經濟模式，如Airbnb 和 Uber)，平均月薪約為九百二十四美金(約台幣兩萬八千元)。

該數據指出，Airbnb屋主所得為其他零工經濟的三倍收入，但也是收入差距最大的兼職平台，某些熱門房源的屋主每月最高可賺入一萬美元(約台幣三十萬元)，當然也有不少房源每月收入低於兩百元美金(約台幣六千元)。

儘管收入差異如此懸殊，但有百分之五十的屋主每月收入是高於五百美元的(約一萬五千元台幣)，談到這裡，你是不是也想知道，如何在眾多房源中脫穎而出，成為熱門房源呢？旅遊網站Travel and leisure整理出幾招，想要哟身成為熱門房源？快看看這幾招！

1.美照很重要

「照片是經營出租房源最重要的一個因素。」每年靠Airbnb賺入近十萬美元(約台幣三百萬元)的屋主Scott Shatford表示，「我接待過許多不同背景的人，從中西部退休人員到國際背包客，甚至是國家美式足球聯盟四分衛，還有星巴克的總裁。」

究竟這些照片要具備什麼關鍵因素，才能吸引房客訂房？Scott表示，你得強調房間的特色，特別是你所提供的備品、設施，最好在附上房源週邊的景點。

2.房價要實際

所有屋主都該僅記，Airbnb和傳統飯的仍有很大的不同，假錢更該和飯店有所區隔，否則房客可能寧願選擇旅館。

Airbnb超級屋主Gary Bearchell表示：「大家都喜歡省錢。」所以房客會選擇合理價格的舒適民宅，另外，好的評價也很重要，從一兩個五星評價，積沙成塔，因為正面評價才能讓旅客安心入住莫生人的房子，接著越來越多房客選擇你的房源。

3.別忽略小細節

在房客住宿其間，提供一切他們可能需要的備品，如盥洗用品、毛巾、於樂社被，或甚至是一瓶當地的酒款、鄰近街區熱門麵包店的小甜點等等。

超級屋主Gary Bearchell說道：朋友們都覺得我瘋了，但仔細想想，這些隨手之勞只會花你十美元(約三百台幣)，但你賺進的卻是兩百至三百美元(約六千至九千台幣)，這樣又有何不可呢？