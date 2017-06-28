台灣連8年名列美國「人口販運報告」防制第一級名單

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 外交部今(28)日表示，美國國務院於臺北時間6月27日晚間發布「2017年人口販運報告」（2017 Trafficking-in-Persons Report），該報告評比188個政府，台灣除連續8年名列該報告防制人口販運成效最佳的第一級（Tier 1）名單外，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華女士也因協助打擊人口販運的努力和表現，榮獲美國務院頒發「打擊人口販運英雄獎」，2017年全球僅8人獲頒該獎項，亦是台灣人首度獲獎，美國務卿提勒森（Rex Tillerson）及川普總統千金依凡卡（Ivanka Trump）曾予公開表揚。

根據媒體報導，美國國務院是根據「人口販運被害人保護法」（The Trafficking Victims Protection Act）規定，每年審視世界各國打擊人口販運的表現並公布報告，被列為最差第三級的國家，可能遭美國制裁、中斷援助。中國2014年至2016年連續3年被列入第二級觀察名單，今年降為最差的第三級。該報告亦指出，名列第一級的國家並不代表就沒有人口販運的問題，而是這些國家的政府認知到有問題，並著手改善，達到人口販運被害人保護法規定的最低標準。

外交部進一步說，歡迎美方上述報告對台灣在防制人口販運工作方面的肯定，未來將持續與國內相關機關及民間團體齊心努力，汲取各國防制人口販運的經驗，進一步強化合作，展現台灣人權立國的理念與決心。

外交部說明，台灣係由行政院召集相關部會召開防制人口販運協調會報，與民間非政府組織團體密切合作，致力推動防制人口販運工作，並於2009年公布及施行「人口販運防制法」，內政部移民署每年亦出版「防制人口販運成效報告」，詳列我國的努力及作為。台灣將在《臺美防制人口走私販運之資訊傳佈與交換瞭解備忘錄》等基礎上，持續與美方合作防制並打擊人口販運。