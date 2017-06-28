〈時評〉軍人年改應比照公教

年金改革逐步完成修法，公、教部分大致拍板定案，只剩軍人退撫版本尚未出爐，國防部有意爭取比公教更好的待遇，但執政黨應堅守立場，否則，同樣是為人民賣命的警消人員，恐自嘆弗如。

公務人員退休資遣撫卹法修正案完成三讀程序，公立學校教職員退休撫卹條例草案也在審查中，對於18%優存利益、退休所得替代率、最低生活保障的樓地板，公、教人員可望有一致的標準。

根據執政黨規畫，原本軍人的年改方案，在立法院上會期結束前，就應該送到國會審查，才能讓年改一步到位。不過，國防部因為內部有意見，遲遲沒有提出最後的草案版本，迫使民進黨政府的年改分階段進行。

國防部目前釋出的風向球，是希望各方面的退撫福利，都能比公、教人員更好，包括所得替代率高一些，維持生活所需的樓地板，也要高一點。他們所持的理由，是軍人負有保家衛國的責任，職業特殊性，長期留在部隊內，且沒有加班費。

然而，警消人員的工作性質，同樣有別於一般的公務人員和教師，比較起來，反而更接近軍人的生活樣態，卻因為被歸類為公務人員，其所享受的退休福利就要比軍人差嗎？這對警消人員，情何以堪？

何況每個人退休後面臨的經濟生活壓力，為何有軍人、警消公務員的差別？難道公務員的樓地板3萬2160元，無法養活軍人？抑或軍人在退休後，應該享有更厚的福利，所以樓地板要比3萬2160元更高？

再以所得替代率來看，軍人階級和公務員職等一樣，本身就有差別，尚未退休前領的薪資，可以養活當下，為何退休後，所得替代率就要硬生生比其他人高？何況，職業是自己的選擇，若真的想賺大錢，就不應選擇當軍人。

每個人都想要爭取自己的福利，軍人也不例外，只是從制度公平的角度思考，這一次讓步給軍人，難保下一階段的年金制度檢討時，軍人可能又成為眾矢之的。

（作者李平華，資深媒體人）