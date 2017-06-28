勒索軟體襲歐美 災情迅速擴散恐爆危機

俄羅斯與烏克蘭今（28）日相繼傳出網路攻擊事件，隨後擴散到歐洲和美國，多家大公司成為目標。這次肇禍的新病毒威力很強，使災情迅速擴散，恐將繼5月的WannaCry病毒後再引發危機。

法新社報導，丹麥海運業者馬士基集團（Maersk）、英國廣告業巨擘WPP集團和法國的聖戈班集團（Saint-Gobain）都表示，他們遭到網路攻擊，並已採取防護措施避免資料受損。

美國製藥業巨擘默克藥廠（Merck）稍後也證實中標，成為第一家受害的美國公司，顯示病毒已越過大西洋侵入美國。

這些公司是首批受害的大企業，據信為禍的是名為Petya的勒索軟體。這種惡意軟體會使電腦無法使用，並要求受害者付出贖金，換取數位鑰匙讓電腦能夠恢復作用。

路透社報導，網路安全業者F-Secure公司的研究總監希伯能（Mikko Hypponen）表示：「就像WannaCry病毒捲土重來。」WannaCry勒索軟體5月間曾肆虐全球，造成重大損害。

美聯社報導，據報遭到這種勒索軟體攻擊的企業和機構迅速增加，有如滾雪球一般，恐將在真實世界引發危機。

馬士基集團發言人告訴法新社：「我們所有事業部門的資訊科技系統大都因為病毒停擺。我們還在持續評估情況。我們的最高優先是維護營運安全。」

聖戈班集團發言人說，公司也成為網路攻擊目標，為確保安全，已經將電腦系統隔離，以保護資料。

WPP集團也推文表示：「WPP幾家公司的資訊科技系統疑因網路攻擊受到影響。我們將採取適當措施因應，並將盡速更新資訊。」

烏克蘭在這波攻擊首當其衝，企業與政府表示，包括電廠、銀行和政府機構都受到影響。總理格羅伊斯曼（Volodymyr Groysman）表示，這次攻擊前所未見，但「重要系統並未受影響」。

俄羅斯石油公司（Rosneft）表示，公司的伺服器遭到威力強大的網路攻擊，但堅稱石油生產未受影響。1060629