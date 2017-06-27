全球民調：支持普丁勝過川普  不信任川普外交政策

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）在歐巴馬任期的最後幾週，他語重心長的告誡那些支持俄羅斯總統普丁的37%共和黨選民，「雷根總統不會安寧」，幾週後民調出爐，可預見的是川普支持者當中，普丁受歡迎程度更甚過歐巴馬，但如今情勢已改變。

美媒Quartz報導，根據皮尤研究中心(Pew survey)所做，針對全球4萬名、橫跨37個國家(不含美中)的民調顯示，目前普丁的全球支持度勝過川普5個百分點，僅有39.5%的美國人支持川普，但這數據若放到全球規模就只剩22%，74%的人對川普沒有信心，而世人對普丁則有27%的支持度。

這項對全球領導人的民調結果顯示，德國總理梅克爾在全球民眾心中的支持率高達42%、習近平是28%，緊接著是普丁和川普，而後三者的全球「無信心程度」則分別是53%、59%和74%。

若把歐巴馬放進來跟川普比較，川普在全球民眾心中仍然大輸一截，當被問及「是否對美國總統有信心，能替全球事務做出正確的事？」64%的民眾認為歐巴馬可以，只有22%的民眾相信川普。

而在全球37國的調查中，只有以色列人和俄羅斯人對川普較有信心，勝過歐巴馬；瑞典人則對兩位總統的支持度大相逕庭，對歐巴馬擁有93%的高支持度，但對川普只有10%的低信心。

而在全球對美國總統的支持下降時，對美國本身也不再抱以信心，歐巴馬任期的最後，全球民眾對美國還有64%的信心與支持，但如今這數字已掉到49%。

所以川普治理下的美國到底發生什麼問題？

到底是什麼原因讓全世界對美國新總統產生反感？看來可能是「全部原因」，這份民調訪問民眾對於總統人格特質的文字，多數人對川普的印象是「傲慢自大」(75%)、「偏執」(65%)、「不適格」、「危險」(62%)的，但仍有55%認為他是個強而有力的領導人。

當然，對川普的反感不只來自於個人特質，川普在國際議題上的政策也不受好評，根據民調顯示，在他5個外交政策中，僅有退出伊朗核武協議的決定獲得低於半數民眾不滿(不滿意度為49%)，但其他4項決策包括穆斯林國家禁令(62%)、退出巴黎氣候協定(71%)、退出貿易協定(72%)、在墨西哥邊境築牆(76%)都引發過半數民眾反對。