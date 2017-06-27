中華電信推「日租型」漫遊方案 「中港澳5GB漫遊方案」平均一日127元

中華電信國際漫遊超給力，為不同客戶量身打造專屬優惠。中華電信「日租型」漫遊上網優惠方案，領先同業宣布，新增越南為日租型吃到飽優惠國家，最適合短期商務旅遊客戶，以量計價，用多少算多少，1天最高收費上限只要399元。為迎接香港澳門購物季，中華電信貼心獻上「中港澳5GB定量型漫遊方案」，行動上網漫遊中國、香港及澳門7天只要888元，平均一天只要127元的新低價，再送漫遊免費打電話10分鐘的好康優惠！另外，中華電信與綠色移動Green i-Sim合作推出的『i-Sim開心』APP廣告點擊優惠，透過APP點擊最高能取得5日1.5GB的免費港日韓數據漫遊，省荷包、超爽快！不論是常至越南出差的高用量商務族，想趁暑假衝香港購物節的中用量旅遊族、或是想省錢的低用量小資族，中華電信是客戶最划算的漫遊首選！

日租型漫遊上網方案新增越南、蒙古 1天最高收費上限只要399元

根據觀光局資料顯示，2016年台灣出境至越南旅客高達50萬人次，已成為台商投資或旅遊皆相當熱門與重要的地區。中華電信傾聽客戶聲音，因應常去越南出差的商務客戶需求，將越南納入日租型優惠方案，自2017年6月28日起，領先同業與越南主要業者合作，提供「日租型1、3、5日」吃到飽優惠方案，用多少付多少，1日型最高收費399元，沒用不收錢，讓客戶盡情上網用得最安心！此外，中華電信也加碼蒙古，讓客戶趁暑假能遠離都市，直奔蒙古體驗大漠風情！

迎接港澳購物節首推中港澳5GB定量型漫遊方案加送10分鐘發話

中華電信了解客戶出國行動上網需求，本月推出全新「中港澳5GB定量型方案」，7日只要888元，平均一日127元，就可享5GB行動上網量，再加送10分鐘免費語音發話，讓客戶隨時隨地都能與同行友人聯絡，還可查詢地圖、訂位餐廳、拍照打卡，輕鬆掌控漫遊預算無負擔！另外，中華電信攜手綠色移動Green i-Sim推出創新的『港日韓開心漫遊上網方案』，只要是中華電信月租型3G/4G行動用戶，透過『i-Sim開心』APP點擊廣告，即可兌換最高5日1.5GB免費漫遊上網量的好康，讓客戶不必費心去租分享器或買當地預付卡，可免費使用原機原號，輕鬆漫遊、享受優惠多更多。中華電信提供不同客戶全方位的專屬國際漫遊優惠，讓你聰明漫遊上網省荷包！