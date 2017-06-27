貪污交棒？ 巴西總統繼任者仍因貪污起訴

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）跟農業遊說團體走很近，不惜以此放寬亞馬遜雨林開發令的巴西總統特梅爾(Michel Temer)於今(27)日正式被該國的首席檢察官，以「收受賄賂」為由起訴。

整起事件起於一次「秘密錄音」的外洩，暴露出特梅爾與巴西肉業大廠、全球最大牛肉出口商JBS董事長Joesley Batista的秘密交易，根據流出的語音，雙方似乎正在討論JBS可以給特梅爾多少錢，來換取政府的「特殊協助」。

事實上，巴西總統涉入貪污事件已經不是新聞，特梅爾前任的總統羅賽芙(Dilma Vana Rousseff)就是因為巴西石油公司(Petrobras)的大規模收賄醜聞和操縱預算的指控，而被國會彈劾下台。

根據巴西法律，讓總統下台的整個流程十分複雜，檢察官必須先將相關指控送交到最高法院的法官手上，如果最高院法官覺得指控有充足證據，全案會接著移交到下議院，由下議院投票決定是否可以審判總統。

然而，僅管指控有辦法闖過冗長的流程來到國會，由於將總統交付審判必須要國會中超過三分之二的絕對多數同意，以特梅爾所屬的政黨目前在國會中的席次，仍可以在投票時擋下交付法院的結果。

特梅爾在巴西並不算是個受到歡迎的總統，在收賄醜聞爆發之前，他因為與農業遊說團體走得很近，支持鬆綁開發亞馬遜雨林的管制，此舉引起國外贊助「亞馬遜基金」(Amazon Fund)的國家不滿，指責他玩弄兩面手法，一方面承諾願意保護雨林收取國外補助，另一方面又放任破壞雨林。

在未來的幾天內，檢方也會對特梅爾提出更多的控訴，除了特梅爾本身，他的用人也有大問題，整個內閣中有三分之一的閣員正在接受貪污相關罪行的調查，巴西政壇這幾年爆出的貪污醜聞，似乎還要延燒一陣子。