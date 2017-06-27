哈利波特是童年的代名詞   一個好人戰勝壞人的世界

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）昨(26)天是哈利波特出版20週年紀念，全球各地都有慶祝活動，哈利波特官方粉專也釋出影片與全球粉絲共享這份回憶，一位粉絲Elisabeth Ponsot投書美媒Quartz，表達了哈利波特對這個世代的意義與價值。

哈利波特官方粉專昨天發布了一段紀念影片。(取自哈利波特官方粉專Pottermore)

她回憶2007年7月21日，哈利波特最後一集「哈利波特：死神的聖物」在全球出版，當時她在紐約參加了一場由Scholastic出版社舉辦的封街派對，當年她17歲，身穿印有「The Hogwarts Tonsil Hockey Team」字樣的羽毛灰T-shirt。

派對現場佈置著第二集「哈利波特：消失的密室」的場景，如實體大小的「渾拼柳」(霍格華茲所種植的神奇植物)和施了魔法的福特飛天車Ford Anglia，而一張巨大的麻瓜布告欄成為許多粉絲的留言牆，各種有趣的留言如「霍格華茲有研究所嗎？」、「天狼星布萊克好帥」、「謝謝哈利波特跟我一同成長，我會想念你」等等，帶粉絲回到哈利波特的經典世界。

Ponsot回憶當時位於百老匯的店門外有一座巨型時鐘，倒數計時著最後一集小說將出版的時間，她和朋友們站在時鐘外流淚倒數著，儘管她們十分期待親手拿到最後一部小說，但如她朋友所說，「我們也在倒數著我們的童年。」

她們一起歡笑打鬧著共同度過的歲月，17歲的她們才剛度過大一、遠離了高中如膠似漆的友誼圈，她們第一次離開熟悉的家鄉、來到陌生大城市，過了幾年後，也許這些友誼會動搖，但至少在她生命中，哈利波特始終存在。

Ponsot在她的人生中度過了分手和失去家庭，但她的生活簡直與哈利波特共享著。就像奈威殺死佛地魔分靈體、毒蛇納吉尼(Nagini)一樣，Ponsot展現了她的勇敢與無懼；故事中哈利波特上了石內卜開設的第一堂魔藥課，她也好像經歷了這堂課一般，曾有過那麼樣的壓力與焦慮。

在今(2017)年川普的就職演說上，一位名叫Jay Kuo的人發文比喻歐巴馬卸任就好像鄧不利多離開了霍格華茲、而新總統上任，Ponsot立刻把發文轉貼給JK羅琳，問她「接下來會發生什麼事」，兩分鐘後羅琳回覆了，她說，「壞事會發生，但好人終究會贏。」

在美國史上第一次經歷這麼混亂的選舉後，Ponsot終於感到稍微放鬆，那一晚，是她多年後再度拾起《哈利波特：神秘的魔法石》，翻開，閱讀。

今天，在哈利波特出版20週年後，她想對所有二十多歲的書迷說，對第一本哈利波特出版的紀念，也正是在紀念這些人的童年，回憶那些曾經有過共鳴的鍊金術和惡作劇世界，儘管在這個世界裡，人生不可能永遠公平，但魔法會站在你這邊，而且好人終究會戰勝壞人。