奶油 鮮奶油不可以亂叫！ 7月起將開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）食藥署日前公布食安新制，其中有7項將於7月起陸續上路，其中包含：未來食用鹽無論有無加碘都須加註醒語、乳脂肪達80%以上才可稱「奶油」、奶精的乳含量未達半以及食品容器也需標示清楚，違者最重罰新台幣400萬元。

為強化食品安全衛生管理，並保障消費者權益，7項食安新制中，有5項屬於產品標示於7月1日起上路，包含：食用鹽、奶油、奶精、自動販賣機和食品器具；未完整標示可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示不實，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。第6項為擴大實施投保對象，納入具有工廠登記但未有公司登記或商業登記之食品業者。

添加碘化鉀或碘酸鉀之包裝食用鹽品，其品名、醒語及營養標示應依規定辦理。未添加碘化鉀或碘酸鉀之包裝食用鹽品，亦應依規定標示相關醒語。

奶油及鮮奶油是由乳品衍生之油脂製品，其中乳脂肪須達到80％以上才能叫奶油，乳脂肪含量10%以上未達80%者則稱為鮮奶油、乳脂、食用乳油或鮮乳油。另外以食用油脂製成人造奶油且油脂含量達80%以上之產品，其品名應標示為「人造奶油」；油脂含量達10%以上未達80%之產品，其品名應標示「脂肪抹醬」，且均不得使用表彰其為植物性奶油之文字作為產品外包裝之標示。

奶精如未含奶粉、牛奶等原料，應於品名之後明顯加註「不含乳(奶)」；倘其乳含量未達百分之五十者，應加註「非乳(奶)為主」，且其字體大小應與品名大小一致。

自動販賣機販售之食品，不論包裝、散裝或自動販賣機調製食品，皆應依規定標示。除食品資訊外，亦應於機台外部明顯標示販賣機業者資訊，包括業者名稱或姓名、地址及電話號碼。

食品器具、食品容器或包裝，若食品接觸面含塑膠材質，則須同時讓消費者知悉產品適用於接觸食品、為重複性或一次使用等資訊，並明確告知使用該產品的注意事項。

另外，新增食用醋、蛋製品、嬰幼兒食品等3類業者自7月31日起分階段應建立追溯追蹤管理系統。