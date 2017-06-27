聯合國：FARC武器收繳提前完工

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在簽署了和平協議後，哥倫比亞革命軍(FARC)在聯合國的監督下，開始上繳他們的步槍、彈藥甚至是手持的榴彈發射器、火箭筒，大批武器終於在當地時間26日全數繳械完畢。

1964年成立的FARC本來是當地共產黨的武裝部隊，然而，冷戰因為蘇聯解體結束後，FARC頓時失去經濟來源，為了籌措資金，開始涉入當地惡名昭彰的古柯鹼交易，同時還利用綁架人質勒索贖金以增加財源，FARC的名聲自此開始急劇惡化，甚至被共產黨切割。

2012年在古巴和挪威的擔保下，哥國政府開始跟FARC談判，雖然第一次針對和平協議的公投遭到哥國人民以0.5％之差否決，第二次在國會的同意之下，和平協議正式簽署，雙方的和解之路也因此在聯合國的監督下展開。

解除武裝的過程一切順利，甚至還比原本表訂的時間早了一天完成收繳武器的程序，總共7,132件武器被登記後裝箱，除此之外，FARC公佈了他們儲藏武器的地點，聯合國因而得以找出FARC的200處藏匿處，並完全清空72個武器倉庫。

在此之前，美國曾唱衰整個收繳的流程，這主要是因為FARC不只把武器藏在密林深處，很多儲藏地點甚至只能靠搭船溯溪而上，才能抵達，就算安全抵達這些地方，還要面對FARC為了保存武器設立的各種陷阱和機關，成功將武器收繳裝箱的過程困難重重。

這個武器移轉的過程，不只全世界在看著，哥倫比亞人民自己最在意，他們擔心如果繳械的完成時間晚了，FARC的武器就會落入罪犯、武裝分子，甚至是哥國第二大左派武裝組織民族解放軍(ELN)的手裡，他們正虎視眈眈地看著FARC解散後留下的權力真空，除了希望可以接受領土外，還緊盯著曾經由FARC掌握的毒品貿易經濟線。

這次的和平協議對哥倫比亞來說，代表FARC的問題暫時解決了，然而，52年的內戰當中有超過22萬人喪生，破碎的家庭不計其數，如何在和解後撫平傷痛並進行重建，才是哥國上下現在應該正視的問題。