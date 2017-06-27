北京胡同「開牆打洞」 小店隱藏於不存在的門後

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）「胡同」是曲曲折折、兩側蜿蜒著古式住宅的巷弄，是古老北京城內的著名風景，儘管這些傳統家園與巷弄文化隨著北京的現代化發展慢慢式微，當地人及許多外地觀光客仍對胡同文化深感著迷，在巷弄間穿梭，尋找著小餐館、咖啡廳或隱藏小店。

美媒Quartz報導，但今(2017)年開始，中國政府大力整肅「開牆打洞」，根據年初公布的《北京市「疏解整治促提升」專項行動2017年工作計畫》，計畫兩年內拆除北京副中心155平方公里範圍內的違建項目，特別是北京居民將自家一樓加裝窗戶或店門用以營利做生意的情形，當局宣稱目的在於綜合整治都市，完善抗震加固、節能改造、上下水道改造等。

北京當局計畫在今年內整頓約16,000處胡同小店，其中最受影響的就是北京三里屯酒吧一條街。

北京當局將這些胡同小店的門窗都用水泥門磚，看起來滑稽可笑，就像「消失的密室」一樣，北京一間藝術媒體出版商「牆藝術」近日在WeChat公布一系列胡同內受歡迎的咖啡店、酒吧、餐館「整肅前」與「整肅後」照片，這些照片立刻在中國網路上爆紅，發布2小時內吸引了10萬點閱率，但隨即遭到政府監控並遭刪除，但有些重新發布後就沒有被刪除。

牆藝術的總編輯李先生說，目前仍保留在WeChat上那些照片的小店都還在營運中，但顧客必須從原來的側門進出、而無法從新建的正門，這些整肅前後的店面照片看得出大幅度的政府施壓手段，以及胡同小店遭埋沒的景況。

Cooper&Looper植物、古董、雜貨店：方家衚衕25號

整治前

整治後

熱力貓俱樂部：方家衚衕46號

整治前

整治後

猜火車電影主題餐廳：方家衚衕46號院內

整治前

整治後

摩西摩西以色列餐廳：方家衚衕55號

整治前

整治後

WasPark炭烤餐廳：方家衚衕往西100米

整治前

整治後

(以上照片皆來自於Quartz和牆藝術)

許多耗費半年或一年時間建成的咖啡館或文青小店在一夜之間被摧毀、封上水泥，雖然仍可以做生意，但整座門面被密封又改造，儼然成為一道不存在的門或「消失的密室」。