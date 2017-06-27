種樹護地球 慈心投入台西海岸造林活動成果豐

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 財團法人慈心有機農業發展基金會今(27)日與農委會林業試驗所及林務局南投林管處等代表一同前往台西海園與麥寮海岸驗收歷時二年多的海岸造林。慈心基金會表示，自2015年起，獲得雲林縣政府的支持，認養了雲林台西海園，積極進行海岸造林。

慈心基金會種樹專案總監程禮怡表示，臺灣四面環海，氣候及環境受海洋影響很大。基金會體認到海岸造林具備的防風、定砂、降低鹽霧危害、抵擋海潮侵襲、維護海岸線土地、保護人民生命財產等功效的迫切與重要。

圖片由慈心基金會提供

程禮怡進一步的說，慈心基金會面臨艱鉅的挑戰， 擔任起資源整合規劃與種樹執行， 並接洽農委會林業試驗所等專業單位， 同時邀請生態工法專家張文賢老師指導，苗圃業者提供馴化苗， 以及相關企的贊助，如聯安診所、聚陽實業、愛丁頓洋酒等，在台西海園以生態工法營造12公頃的人工濕地，提供種樹所需的淡水資源、墊高種樹地點防止海水淹灌、種植馬鞍藤、蔓荊等地被植物來保土定砂。另外，慈心還訂定適地適性的植樹策略，例如種植木麻黃來防風沙，栽種黃槿來抗鹽等，並且選擇馴化環境之原生樹苗適應濱海惡劣環境於連續雨天種樹以克服乾旱。至今，台西海園已栽種了30種濱海原生植物，總計25,000顆樹，存活率達7成以上。

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照片由慈心基金會提供

逢甲大學地層下陷研究團隊，近日針對此案評估其對地層下陷區的貢獻，認為基金會營造的這12公頃人工溼地，為當地整片海水入侵、土壤鹽化，帶來唯一淡水的地表及地下水。而在該處大量種樹，幫助蘊涵淡水資源，成為地層下陷區，減緩海水入侵的第一線。

慈心基金會自2010年推動「種樹護地球」活動至今，已獲得海內外超過75,000人迴響，總種植數量已逾287,000棵；今年，基金會將海岸造林的經驗拓展，進一步與林務局、新北市政府及和泰汽車合作，於新北市萬里，苗栗後龍、雲林麥寮、嘉義布袋、屏東恆春及台東東河，全臺共6個縣市的海岸線，預計栽種10萬棵樹，總面積達30公頃。

圖片由慈心基金會提供

慈心有機農業發展基金會種樹專案總監程禮怡(左4)、林試所嘉義中埔分所傅昭憲主任(左5)、雲林縣政府秘書長黃玉霜(左6)、慈心有機農業發展基金會業務課課長陳榮宗(左7) (照片由慈心基金會提供)