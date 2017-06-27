立院三讀 年金改革新制107年7月上路

立法院院會今（27）日三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務員支領月退休金者，18％優存2年半歸零，所得替代率則設有10年過渡期等，預定民國107年7月開始實施。

三讀通過條文明定，退休公務員支領月退休金者，18％優惠存款利息在西元2018年7月1日到2020年底，年息為9％，2021年起年息為零，2年半內歸零；領取一次退休金者，18％優存自2018年7月起，分6年調降，2025年優存利率降到6％。

所得替代率部分，三讀通過條文明定，年資滿15年者，退休第一年為本俸2倍45％，分10年逐漸降到30％；年資滿35年者，所得替代率最高75％，並在10年降到60％。退休金計算基準則從現行退休前1個月，逐年調整為最後在職15年平均薪額。

另外，最低保障金額（樓地板）明定為新台幣3萬2160元；育嬰留職停薪期間年資可累計，但年資採計提繳費用公務員須全額自付。

離婚配偶請求權也入法，退休公務員如果離婚，經雙方協議，配偶可就兩人婚姻期間為基準，擁有最高請求到1/2的退休金請領權利。

為杜絕「雙薪肥貓」，退休公務員再轉任其他職務者，未來已退休公務人員再任職務，包括公職、行政法人、政府捐贈的財團法人、轉投資公司以及私校職務者，薪資超過基本工資者，將依法停領月退休金。

三讀通過條文明定，退休公務員亡故，只要婚姻關係累積存續10年以上、配偶年滿55歲，就能領取遺屬年金。公務人員自殺死亡可比照病故或意外死亡認定撫卹，但經判刑確定、免職處分送達前自殺者，不予撫卹。

公務員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金，得由行政院會同考試院，衡酌國家整體財政狀況、人口與經濟成長率、平均餘命、公務人員退休撫卹基金準備率及財務投資績效、消費者物價指數調整；調整超過5％或低於原領給付金額時，都須經立法院同意。

退休金起支年齡部分，2021年退休者，應年滿60歲，其後每年提高1歲，到2026年需年滿65歲；警消等危勞人員退休金起支年齡，維持現行須年滿55歲的「70制」；年改完成後，各級政府每年節省的退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，不得挪作他用。