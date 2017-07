駐厄瓜多代表處更名 中華民國改台北

繼杜拜後,中華民國駐厄瓜多代表處也在近日改名,由中華民國駐厄瓜多商務處改為台北駐厄瓜多商務處。

目前外交部官網上,中華民國駐厄瓜多商務處(Oficina Comercial de la Republica de China (Taiwan), Quito, Ecuador)已改為台北駐厄瓜多商務處(Oficina Comercial de Taipei)。

外交部發言人王珮玲表示,厄瓜多政府片面要求駐厄瓜多代表處將原本使用多年的「中華民國駐厄瓜多商務處」更名為「台北駐厄瓜多商務處」一事,政府深感遺憾,並已由駐厄瓜多代表處第一時間表達政府嚴正抗議。

她說,基於保僑護僑及維繫雙邊經貿實質關係考量,駐處仍維持正常運作,辦理領務、僑務及雙邊經貿工作。

此外,據了解,曾被要求摘牌遷館的中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團,目前也正準備啟動搬遷作業。

外交部亞西及非洲司長陳俊賢日前表示,有5個台灣駐在非邦交國的代表處,使用中華民國或台灣名稱,遭來自中國大陸的打壓要求改名。如果繼續使用,會被要求拆牌。

這5駐外館處中,目前剩下3個駐外館處仍有中華民國或台灣名稱,包括中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團(The Trade Mission of the ROC(Taiwan), Abuja, Federal Republic of Nigeria;台灣駐巴林商務代表團(Trade Mission of Taiwan tothe Kingdom of Bahrain);中華民國駐約旦商務辦事處(Commercial Office of the Republic of China(Taiwan))。