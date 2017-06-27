外交部：持續與美行政部門及立法部門保持良好溝通

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(27)日表示，有關8位美聯邦參議員23日聯名致函川普，呼籲無論美「中」外交關係如何，川普總統應堅定且持續支持台灣，包括提供必要武器協助臺灣防禦。

根據中央社報導，美國兩黨8位聯邦參議員日前聯名致函給美國總統川普，敦促行政部門要定期且一貫地支持台灣的自衛能力，並要求川普政府「立刻送交」軍售台灣的通知書給國會。信中提到，雖然最新一批、尚未定案的對台軍售規模不大，但這是美國展現連續且一貫支持台灣的「重要標誌」，聯名信「敦促（美國）行政部門立刻送交（軍售台灣的）國會通知書」。國會議員在給川普的信函中還提到，自從總統蔡英文當選以來，中國加強對台灣的經濟威脅與軍事恐嚇，升高兩岸緊張。

外交部回應，美國與中國大陸首輪「外交及安全對話」結束後，美聯邦參議院軍事委員會主席馬侃(John McCain, R-AZ)等8位民主、共和兩黨重量級參議員隨即聯名致函川普總統，表達堅定友我立場，並籲促川普政府儘速將新一批對台軍售通知國會，外交部對此表示歡迎與感謝。

外交部說，美國國會一直都有堅定支持臺灣的跨黨派聲音。多年來，美國會友我議員屢透過聯名致函、提出議案及發表國會聲明等方式，督促歷任美國政府重視臺美關係，特別是美對臺軍售及我國際參與等攸關我國家利益及人民福祉的重要議題，對促進臺美關係全面發展功不可沒。未來外交部將在台美關係間既有緊密友好之堅實基礎上，持續與美行政部門及立法部門就各項議題保持良好溝通，鞏固支持。