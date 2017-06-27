簡又新博士投入企業永續發展的心路歷程

2005年出版的《世界是平的》一書作者湯馬斯·佛里曼(Thomas Friedman)，今(2017)年初又出版《謝謝你遲到了：一個樂觀主義者在加速時代的繁榮指引》指出，當今世界的運作受到地球上三股最大力量的牽引，現代世界的面貌正在快速重塑。

第一個是全球化問題，全球化動能快速影響著國際合作，必須了解如何在全球化過程中發展未來時代面貌，第二個是科技問題，科技進步快速令個人、機器、企業或國家都獲得前所未有的能力，任何行業若不能適應最新技術都將面臨被淘汰的風險；第三個就是氣候問題，氣候變遷、全球暖化、生物多樣性消失、極地冰山融化等問題，讓世界失去了原有秩序，而這些都是人類應該要思考因應對策的。

在市場與企業部份，以往企業價值注重有形資產，如建築物面積、工作人數、機器大小、辦公大樓面積等，現今企業更注重無形資產，例如結合社會人脈、品牌、專利、知識力量以發展企業組織或團體的最大力量來帶動公司、地方甚至整體社會的良性影響。

而關心上述三點議題的「台灣永續會館」則是如此，儘管會館占地面積不大，卻擁有充足的無形資產，受到許多團體企業與人才的支持，才能在經費有限的情況下仍得以辦理許多活動和獎項，協助推廣會館的理念。

永續會館的理念之一即是希望能透過獎項和活動鼓舞年輕人關注氣候變遷與企業永續議題，執行過程也在與年輕人共同成長，若能讓年輕人在過程中有所提升成長，學習就會慢慢出現成就感，進而出現歸屬感，最終產生使命感，這就是人類往前走的動力之一。

此外，會館的總部「台灣永續能源研究基金會」也是積極推動社會永續工作的單位，透過「關懷」世界、「分享」知識、「創新」作法，結合跨國合作，將大家都關心的議題變成皆能參與的實體活動，促使大眾能更深入了解議題的知識與最新資訊。

基金會的宗旨和目的之一也就是在進行社會改造或全面教育運動，例如招募志工評審共同審查企業社會責任報告書，當自己親身參與、主動學習，就能提高看待事情的觀點和角度，一旦視野提升，做事的動機與力量就會改變，對社會的看法也會成長，造就快速的進步，進而跟上世界的變化。

如果從這層角度觀察氣候變遷與企業永續議題，就會發現在過程中因為有參與、學習、成長、成就，就能改變社會，而社會也因為大家的共同努力進而改變與成功。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。