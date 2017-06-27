川普禁令部分恢復效力 稱國家安全的勝利

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國最高法院昨(26)天將川普針對6個穆斯林國家的人民所實施爭議性的入境禁令，局部恢復效力，國土安全部將開始實施禁令。川普宣稱這是國家安全的勝利。



最高法院表示，將在10月分充分審訊此案，但指出，這道禁令針對「與美國任何人和美國實體都缺乏真實關係」的6國人民下達暫時入境的禁令，這6個國家分別是伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門，國土安全部將以專業和公開方式執行禁令。



不過法院的裁定也有緩和之處，即目前不得對在美國有私人關係的6國人民實施禁令，包括赴美探親的外國公民以及獲得美國大學入學許可的學生。

國土安全部發表聲明說：「我們將以專業方式執行這項行政命令，會發出清楚且充分公開的通知，特別是通知可能會受影響的入境者，並與旅遊業夥伴進行協調。」

美聯社報導，這是川普上任不久所面臨的最大法律爭議，而最高法院這項裁定象徵他獲得了重大勝利。

儘管外界批評，禁令專門針對穆斯林有違美國憲法規定，葉門僑民事務部官員納希（Ahmed al-Nasi）說：「我們對這個裁決感到失望。我們認為，這無助於對抗恐怖主義和極端主義，只會讓這6國人民更加感到他們都成為目標。」

但川普仍堅稱，這是維護美國國家安全所需，他透過白宮發表聲明說，「今天最高法院的一致裁定結果，是我們國家安全的明顯勝利」，並說，「今天的裁定使我得以動用重要工具來保護國土」。