國際反毒日大追緝 泰緬銷毀8億美元毒品

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）今(26)日是聯合國指定的「反藥物濫用和人口走私日」，東南亞各國正忙著查緝毒品，緬甸和泰國當局在這天查扣並燒毀了價值高達8億美元的非法麻醉藥物。

事實上，泰國司法部長去(2016)年才公開承認，該國所發起的反毒戰爭正處於失敗的邊緣，氾濫的毒品和非法麻醉藥物正席捲全國，本次大掃蕩，光是在阿瑜陀耶(Ayutthaya)一省，警方就燒毀了大約9公噸，包括安非他命在內的毒品，那些已經化為「毒霧」的毒品，在泰國街頭可以賣到大約5.9億美元。

麻藥控制辦公室(Office of Narcotics Control Board)的秘書長Sirinya Sitthichai告訴記者，本次的掃蕩行動十分成功，警方得以摧毀許多盤根錯節的交易網絡，和將毒品帶入泰國，在裝船運載到馬來西亞等地的跨國運輸路徑，鄰國緬甸的警方則說，繳獲並銷毀的毒品價值落在2.17億美元左右。

事實上，緬甸是世界上各種非法麻醉藥物產量最高的地區之一，無論是鴉片、海洛因還是安非他命，都是緬甸主要的地下產物之一，緊接著，毒販再利用與中國錯綜複雜，將毒品走私到中國境內後銷出。

由於長期試圖封禁毒品未果，緬甸的議員在去年表達了對警方的不滿，但是由於這類非法麻醉藥物牽涉甚廣，儘管投入大量警力仍然收效甚微，再加上聯合國指出，近年來東南亞的安非他命市場變大，2013年光是海洛因與安非他命的貿易額就高達310億美元，高需求高供給讓整個交易熱絡，難以阻止，增添了執法機關控管的難度。