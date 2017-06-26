到府免費肝炎篩檢？ 衛生局：小心有詐

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市衛生局近期接獲民眾反映，北市所轄醫事檢驗所派員沿路向民眾或至店家招攬自費肝癌等檢驗項目，採低價方式吸引民眾同意檢查後，再推銷其他自費檢驗項目。北市衛生局提醒民眾，勿被推銷話術所騙，實際情況多有落差，而且外出抽血潛藏許多衛生危機。

醫事檢驗所派員以「免費肝炎篩檢，只需付耗材費100元，隔日可到府服務」、「只要$100元即可檢驗肝功能，現場即時提供驗尿結果」等宣傳話術吸引民眾檢查，隔日派員進行抽血、取回尿液，並推銷其他自費檢驗項目，每項自費金額即增加數百至數仟元不等，引發爭議。經行政調查事證明確，有不當招攬情形，已依同法第41條裁處該醫事檢驗所負責人2萬元罰鍰。

依醫事檢驗師法第12條第2項規定：「醫事檢驗師執行業務，應依醫師開具之檢驗單為之。但經中央衛生主管機關指定或自費至醫事檢驗所檢驗之項目，不在此限。」。北市衛生局提醒民眾注意，「抽血」屬醫療輔助行為，民眾應到醫事檢驗所或醫療機構進行檢驗或由醫事檢驗所依醫師開立之檢驗單，事先向所轄衛生主管機關報准才能前往民眾的住家、辦公場所、或其他不是醫事檢驗場所的地方進行抽血檢驗。

另外，醫事檢驗所派員外出「抽血」潛藏許多危機，如抽血場所之清潔、抽血器具的使用、消毒作業、檢體在運送途中是否良好保存、抽血人員是否符合醫事人員資格…等。北市衛生局再次呼籲民眾，為確保醫療安全及自身權益，切勿冒然接受醫事檢驗所以低價招攬之「到宅抽血服務」，以免花錢又傷身。