巴西違約大砍森林 挪威揚言撤回環保補助

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）許多國家、團體為了阻止巴西砍伐重要的亞馬遜雨林，願意提供大量資金來彌補他們的經濟損失，然而，如果這樣的雙方關係有一方沒有好好善盡責任，那「契約」就很有可能中止，挪威就是「威脅」要終止補助的國家之一。

因為油氣致富的挪威政府相信，利用亞馬遜雨林從事林業、農業是導致全球暖化最主要的原因之一，因此，挪威從2008年開始捐錢給巴西的亞馬遜基金(Amazon Fund)，至今已經提供了超過11億美元，相對的，作為獲取這筆資金的代價，巴西政府承諾逐年降低亞馬遜內砍伐森林的頻率與速度。

一開始巴西還做得不錯，從挪威2008年開始捐錢到2014年，森林開發的比率逐年降低，挪威環境部長Vidar Helgesen也對巴西表達了肯定，然而，在一封給巴西環境部長José Sarney Filho的信中，Helgesen卻說，2015年與2016年兩年的時間，亞馬遜的森林砍伐活動又開始回升，挪威對此表達嚴重關切。

根據巴西政府對亞馬遜基金設下的規定，如果一年開發超過8500平方公里的森林，挪威就會終止補助，在歷經6年的開發面積下降後，去(2016)年卻出現29%的開發面積增長，達到8000平方公里，雖然比起2005年年砍伐15000平方公里仍然少了快一半，挪威卻無法接受這種「開倒車」的行為，威脅如果砍伐面積再上升「一丁點」，就會撤回所有的款項。

這樣的結果或許與巴西現任的總統特梅爾(Michel Temer)有關，他與農業遊說團體走得非常近，在他任內推行了多項亞馬遜農業化政策，並大幅削減環境部門和其他保護亞馬遜雨林機構的預算，Helgesen因此譴責特梅爾玩弄兩面手法，一方面接受補助，一方面又取消對於雨林地區的保護，還鬆綁在雨林進行農業活動的執照申請標準。

特梅爾的行徑也引發國內不滿，週五(30日)雨林保護人士和原住民保護團體將進行串聯上街抗議，巴西原住民權利組織APIB的領導人說，特梅爾不只憲法保障人民的權利和賦予他的義務，他任內對原住民人權的無視，在巴西歷史上更是史無前例。

亞馬遜基金成立以來，將大筆資金挹注到反對砍伐森林、開發森林的計畫當中，除此之外，也將錢用於鼓勵訂立對環境友善的各種法規，並協助原住民進行雨林土地規劃，如果挪威因此撤資，將會影響很大。