女孩們別因所謂的「應該」 犧牲追夢的權利

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）長期關心女孩權益的勵馨基金會，今年第五年和新北市社會局合作推廣充權女孩系列活動。今年更聯合「女人 迷 womany」共同創辦人陳怡蓁舉辦「女力·女麗名人講堂X 性別粉絲見面會」，講者陳怡蓁分享自我經歷，鼓勵在場的年輕朋友，勇敢的去追夢，以及發現自己的無限可能。

上周六（24日）的記者會現場來了近 70 位女孩男孩們，在會上他們分享自己對於性別及人生規劃的疑惑；講者陳怡蓁了回應學子們的疑惑，也以親身經歷鼓勵年經朋友，以及分享自己從公衛系到跨領域的創業歷程，另外，還用十個主題分享，讓在場的國高中生知道如何培養自己對於社會時事及趨勢的敏感度，與勇於追夢的實力，或許在每個不同的嘗試之下，會發現自己 更多的可能。

新北市社會局張錦麗局長也以自身的經歷分享畢業時，自己只想要做相夫教 子的律師娘。直到接觸婦女團體運動之後發現生涯有很多選擇的可能，因此今天 的活動想勉勵在場的年輕女孩們不被性別設限，並發揮潛能。勵馨基金會新北分事務所李玉華主任呼籲社會，應更重視對女孩的投資，鬆開對女性的枷鎖和很多的「應該」，不要折斷女孩的翅膀和夢想。

「女力·女麗名人講堂 X 性別粉絲見面會」是新北市政府與勵馨基金會新北分 事務所合辦的充權女孩系列活動本次講座由「女人迷」共同創辦人陳怡蓁開場，接下來還有 2017 臺灣世大運棒球主 審劉柏君，以及曾獲金馬獎最佳新演員的「通靈少女」郭書瑤接續分享，令人期 待有更多的刺激，能夠鼓勵並深化女女孩們的自主意識、打破性別框架勇於去追尋自己的夢想。