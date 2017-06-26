197新增保育物種 林務局提醒民眾6/30前辦理登記

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 林務局今(26)日表示，農委會於2017年3月29日公告修正保育類野生動物名錄，自2017年5月1日生效，名列CITES附錄二物種，包含豬鼻龜等197種野外族群受生存威脅之兩爬野生動物已公告為保育類野生動物，民眾如於公告前即已持有豬鼻龜及其他新增公告野生動物，提醒應於2017年6月30日前向所在地縣市政府完成登記，以免後續變成非法持有！詳細名錄可至林務局全球資訊網/訊息專區下載(http://www.forest.gov.tw/forest-news/0060552)。

林務局說，依據野生動物保育法第31條第1項規定，在中央主管機關指定公告前即持有豬鼻龜等197種保育類野生動物者，應於公告生效後2個月內(6月30日前)，攜帶相關申請書表及證明文件(飼主身分證明文件、可供辨識之動物照片及相關證明文件，如華盛頓公約輸出許可證)，向所在地各直轄市、縣(市)政府辦理登記，始得繼續飼養或持有。(前述書表格式可於林務局自然保育網/下載專區/申請書表下載http://conservation.forest.gov.tw/0000283)，提醒持有之民眾務必把握時間及時登記。

林務局表示，保育類野生動物未經主管機關同意，不得輸入、輸出、買賣、陳列、展示、繁殖。6月30日受理登記期限截止後，林務局將與地方政府加強稽查水族寵物店及網路訊息，若有非法輸出入或販賣等情事，將依野生動物保育法相關規定處理，請切勿以身試法。