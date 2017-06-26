「玉」見育英 「山」播希望

全國第116所、新北市第10座玉山圖書館於今( 26)日在淡水區育英國小正式成立， 在市長朱立倫及玉山志工基金會執行長陳炳良的共同見證下， 舉辦了簡單隆重的啟用典禮。

育英國小獲得玉山銀行與玉山志工基金會共同發起之「玉山黃金種子計畫」的贊助，透過學校和基金會的協力合作，圖書館整建工程順利完成，期盼透過健康舒適、豐富多元的閱讀環境，讓偏鄉孩子有一個優質學習的機會與環境，創造充滿希望的未來。

市長朱立倫表示，閱讀對教育下一代非常重要，閱讀不僅能刺激大腦，增強孩子的判斷力，更是一切教育的基礎。玉山銀行秉持「擁有玉山，胸壞世界」的理念，推動「黃金種子計畫」，成立「玉山圖書館」，協助偏遠地區或資源缺乏的學校， 充實學校圖書館視聽及書籍等軟硬體設施，提升學童閱讀品質與風氣，期望播下一顆顆知識的黃金種子，讓偏鄉的孩子也能擁有閱讀的幸福。

此次改造，育英國小把原本一間教室的空間變成二間大的舒適閱覽環境，室內採光明亮，動線圓融，黃色系列的內裝設計呈現南瓜特色課程與食農教學，交相呼應，增添孩子享受閱讀樂趣。除此之外，玉山志工基金會更捐贈新書10 00本，每兩年再提供500本新書，對偏鄉小學的孩子而言，真是一大福音！設置玉山圖書館之後，除了可提供校內師生進行閱讀課程及活動外，更結合學校圖書館志工與故事媽媽的力量，加強親子共學共讀與社區閱讀推廣服務工作，發揮圖書館最大的功能，期盼透過閱讀的力量，開啟孩子們智慧的寶庫，提升家庭與社區正向能量，讓弱勢的孩子擁有具備逐夢的勇氣與能力，並建立在地的書香人文好家園。

四孝曾欣樺同學表示，新的圖書館色彩繽紛，與舊的圖書館大不相同，還多了一些探索閱讀的空間，真的很棒！同班的廖婕茹同學也說：「圖書館除了閱讀，還多了一個演講、說故事的空間，以後也可以利用這個舞台做為小藝人的發表練習， 以及科展作品的展示呢！」

教育局表示，新北市將提升學生閱讀能力列為重要教育政策，自2012年度起，為創新圖書空間規劃，營造優質閱讀情境，每年編列 6千多萬元經費，積極改造學校圖書館空間；同時為消弭城鄉閱讀教育資源的落差現象，採購電子書，提升數位閱讀風氣。此外，鼓勵各校積極與各區公立圖書館策略聯盟，形成在地的閱讀教育中心，並結合學校本位課程，發展校校有特色的閱讀課程。為了擴大學校師生閱讀場域，實現校園處處可閱讀的目標，結合社會企業資源的投入，必能打造活潑多元的閱讀場域，讓孩子在充滿愛與希望的園地中，自由探索知識與夢想的樂趣。