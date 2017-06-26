新北市全國首座程式教育體驗中心(Coding Salon)揭牌

新北市教育局於今(26)日在汐止區青山國民中小學舉辦全國首座「新北市程式教育體驗中心(Coding Salon)」揭牌典禮，邀請市長朱立倫、宏碁公司榮譽董事長施振榮先生等貴賓出席，共同用神奇的魔法棒發射光束，透過程式感測啟動精彩的3D光雕聲光秀，宣示新北Coding Salon正式啟用。未來將在「產官學」攜手合作下，引領學生學習創新科技與跨域整合能力，提升新北學子程式設計軟實力與競爭力。

朱立倫市長表示，因應十二年國教新課綱新增科技領域，自2019學年度起「程式教育」列入國高中必修課程，新北市今(2017)年4月成立國中科技領域輔導團，並首創「新北程式校園3+1」政策（國中小每班每週1堂電腦課、每校至少1名程式種子教師、每校研發至少1門程式課程，+1為鼓勵各校參加至少1項程式競賽或活動），連結產業發展趨勢，培養學生具備面對未來環境所需三大關鍵能力：「問題解決能力」、「創意實作能力」及「邏輯思考能力」。未來將從師資培訓、課程發展、資源整合及競賽辦理等面向，全面規劃程式教育課程，預計於2019學年度達到「校校有Coding」目標。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮表示，「臺灣從1980年代開始出現個人電腦，隨著時間的演進，到現在每個家庭都有筆電、平板，如今已進入了雲端與物聯網的年代，新世代的教育要從小紮根，不但要具備資訊相關的學習，更重要的是要具備獨立發掘問題、尋找答案的能力。這樣的能力應該在兒童時期就開始培養，在孩子最具創意、想法思考最活躍的時候，用學習程式（Coding）的方式，在輕鬆愉快而且具有啟發性的方式學習，而且開發訓練孩子的邏輯觀念。宏碁很高興能與新北市政府和青山國中小合作，由鄰近的汐止地區開始，推廣青少年的程式教育及新式教學方法，我希望很快的就可以見到全臺各地都開始跟進，宏碁雲教育推廣和雲教授產品在臺灣遍地開花。

朱市長、貴賓與學生一起體驗「程式教育體驗中心」各項設備及課程，透過「物聯網遠距操控」，從現場操控遠端宏碁公司智慧電器開關，讓所有來賓大開眼界，展現物聯網與教學現場合作的無限可能。此外，市長更與學生大玩新北市教師群自行研發的「不插電電腦課」，透過撲克牌猜數字的有趣遊戲瞭解計算機的演算法則，破除外界對於電腦課必須使用硬體設備的傳統觀念。青山國中小吳俊漢同學表示，運用宏碁雲教授套件，以JavaScript程式語言，創作出防盜、防災、節能又舒適的AI智慧宅，學到了如何改善生活上的問題，非常有成就感；曾經自行組裝智高積木投石機及設計App的吳宇森同學則表示，在青山歷經一年的程式設計課程，目前已獨立完成一個具有舒壓療癒功能的球型機器人，未來立志成為一個coder，發明會爬樓梯的機器人，幫忙長者上下樓。

新北市率全國之先，成立全國首座「程式教育體驗中心」，以程式教育融入領域教學，並與汐止地區15所社群學校共同合作跨校程式設計實驗課程，更進一步結合在地汐止科學園區資源，合作開設程式設計進階課程及工作坊，共同打造IOT物聯網及程式開發基地。此外，「程式教育體驗中心」也導入運算思維新式教學方法，進行程式種子教師培育，透過滾動式課程討論，鼓勵教師產出具實用性的程式教育教案，未來也將與國立臺灣師範大學合作培育課程，持續培訓種子教師；今年暑假期間將擴大辦理14場程式教育營隊，帶領小朋友玩中學程式；同時建立程式教育資源專區，整合新北市及國內外相關學習資源，提供老師教學使用參考。

今日現場也展示多樣學生程式教育推動成果，青山國中小學生自行研發的「AI智慧宅」，透過程式模擬智慧家庭樣貌；其他包括明志國中「物聯網應用」；五華國小「體感防盜系統」；金龍國小「水果鍵盤」及正義國小「自走車」等創意作品，都充分展現學生程式創作的團隊默契。

新北市教育局近幾年致力於推動程式教育，已有近8成國中小推動程式課程，已達成「4個第1」:新北市自由軟體社群許烜誠教師及王清賢老師，解決Scratch 2.0無法在背景中文輸入的問題，世界第1；(二)新北市發行程式教育專書「彈指玩轉世界」，全國第1；(三)新北市響應誠致基金會「1小時玩程式」參與率，全國第1；(四)新北市成立首座「程式教育體驗中心」，全國第1。這些成果皆為新北市教師及學生積極參與及共同努力所完成，展現新北市對於新課綱資訊素養能力的重視與推動程式教育的企圖心。