台北富邦銀行獲《亞洲銀行家(The Asian Banker)》最佳資料分析專案大獎

台北富邦銀行數位創新服務再受國際肯定！繼今年榮獲《全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》台灣最佳網路銀行獎、《財資雜誌(The Asset)》「台灣最佳數位銀行體驗獎(Best Retail Online Banking Experience)」後，北富銀以精確的大數據行銷(Big Data)深入了解且貼近客戶需求，再度獲得國際知名財金雜誌《亞洲銀行家(The Asian Banker)》肯定，榮獲「最佳資料分析專案(Best Data Analytics Project)」大獎，為國內唯一獲此殊榮之企業。

由《亞洲銀行家(The Asian Banker)》雜誌所主辦的「The Asian Banker Technology Innovation Awards 2017」，本次台北富邦銀行榮獲「最佳資料分析專案(Best Data Analytics Project)」獎項。《亞洲銀行家(The Asian Banker)》表示，北富銀在大數據行銷上有三項重要成就：1.大數據的應用具體改善客戶在北富銀的各項金融體驗；2.全台ATM據點所提供的提領資料，讓北富銀提供客戶更精準的即時行銷；3.大數據的應用讓北富銀在保險、信用卡及貸款的銷售滲透率提高三倍。因這三項成就讓北富銀在眾多企業中脫穎而出，獲得本次獎項。

台北富邦銀行表示，為了更了解客戶需求並提高行銷效率，2015年起即與IBM合作，投入龐大的軟硬體資源，打造以客戶為中心的行銷自動化平台，整合客戶與銀行接觸的所有管道上所留下的軌跡，輔以大數據分析了解客戶喜好，目的是希望在對的時間、向有需求的客戶、用客戶偏好的管道來提供最適切的產品/服務。兩年多來，此平台大幅提升北富銀在保險、信用卡及貸款的產品銷售，行銷成本降低40%，也讓行銷活動的前置時間平均減少3-5天，更提升客戶滿意度。

大數據在北富銀的實際應用非常廣泛，北富銀表示，舉例來說，依照客戶累積在系統的各項軌跡與資訊，如果北富銀發現客戶近期刷卡繳付旅費，系統便會自動依據之前的數據彙整，依客戶慣用的溝通平台(可能是手機簡訊、email或行動銀行APP推播等)，貼心叮嚀客戶出遊前可能會使用到的相關服務，例如：換匯準備、投保旅遊平安險或申請國際漫遊上網等。這種以客戶需求為出發又不過度打擾的溝通服務模式，深獲客戶喜愛，也是北富銀本次能夠在國內外眾多金融機構脫穎而出、榮獲此獎項之關鍵。

近年來數位化浪潮崛起，台北富邦銀行積極創新數位服務，以客戶需求為出發點，打造一系列優質的數位服務平台，深獲客戶好評。未來，北富銀將持續創新及突破，為客戶提供更多元、便利且有溫度的數位金融體驗。