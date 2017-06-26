日安全氣囊大廠申請破產 中資將收購

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）日本汽車零件製造大廠高田集團(Takata Corporation)在面臨龐大的債務下，今(26)日正式向日本和美國提出破產保護申請，法院文件顯示，該公司的負債已經超過100億美元。

高田集團雖然生產許多種類的汽車零件，其最大宗的產品是安全氣囊，然而，這個理應保護駕駛人和乘客免於車禍危險的產品，卻因為高田集團的失誤，部分安全氣囊的膨脹率超過安全水平，反而噴出致命的金屬霰彈，在全球造成至少17起的死亡案例，該公司並因此負債數十億美金，因而一蹶不振。

在高田集團依據美國法典第11章破產法(Chapter 11)和日本的類似法規提起破產保護的申請後，總部在美國的全球第四大安全氣囊生產商百利得安全系統公司(KSS, Key Safety Systems)以高達16億美元的天價，宣布買下高田集團除了安全氣囊業務外的所有資產，這包括安全帶、兒童安全座椅等。

事實上，KSS早在去(2016)年就已經被中資公司均勝電子收購，趁著高田集團破產之際買下該公司更是均勝擠身供應鏈龍頭的方式之一，KSS執行長羅詹森(Jason Luo)指出，儘管高田集團因為全面召回裝備有問題氣囊的汽車而受到衝擊，其所擁有的高技術員工、地理優勢和其他產品的品質皆並未因此受到動搖，KSS看重的就是這些依舊雄厚的資本。

2007年安全氣囊的疑慮被爆出來後，超過1億台裝配了該公司生產安全氣囊的汽車被召回，這些騎車當中，就有7000萬台在美國，因此受到美國政府的關切，這同時也是自動車輛歷史上，最大規模的產品召回事件。

今年1月，高田集團和美國政府達成共識，由於「隱藏氣囊有問題的事實」，高田集團同意支付10億美元，這包含2500萬美元的罰款、1.25億美元的家屬賠償金，和8.5億美元給使用安全氣囊的車商，然而，除此之外，高田公司仍面臨美國的刑事官司，還有超過90億美元的資產負債。

現階段，東京證券交易所已經禁止交易高田集團的股票，並將在下個月底前解除高田的上市資格。