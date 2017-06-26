櫃檯市場至6/23止 股票成交量日均值為255.45億元

(台灣英文新聞 / 財經組報導) 櫃檯買賣中心表示，截至6月23日止累積開戶數為15,161,394戶，較6月16日累積開戶數15,156,294戶，增加5,100戶，增幅約0.03%。另6月23日現股當日沖銷累積開戶數為1,274,658戶，較6月16日現股當日沖銷累積開戶數1,269,245戶，增加5,413戶，增幅約0.43%。在華僑及外國人累積開戶數174,032戶較6月16日開戶數173,902戶，增加130戶，增幅約0.07%。

在股票成交量日均值為255.45億元，總成交金額為28,865.69億元，其中盤後定價交易金額為89.64億元。另外，今年度截至6月23日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為19.96%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為19.99%。而興櫃股票日均值為10.78億元，總成交金額為1,218.61億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計549家，較上週(截至6月16日止)得為信用交易家數548家，增加1家。融資餘額為646.82億元，較上週(截至6月16日止)融資餘額643.72億元，減少3.10億元，減幅約0.48%。融券餘額為113,671張，較上週(截至6月16日止)融券餘額126,396張，減少12,725張，減幅約10.07%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.31%，較上週(截至6月16日止)之比例19.38%，減少0.07%。而在資券相抵交易成交值之比例為4.94%，較上週(截至6月16日止)之比例5.09%，減少0.15%。