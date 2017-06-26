106年侵台颱風估3至5個 70%中颱以上

夏季是颱風形成的季節，中央氣象局今天預估，今年北太平洋西部海域颱風總數預估有21到25個，屬正常值，至於侵台颱風預計會有3到5個，7成機率是中颱以上強度。



中央氣象局今天召開夏季颱風展望記者會，預測今年6到12月西北太平洋會有21到25個颱風，接近氣候平均值23.1個，截至目前為止，已經生成2個，氣象局表示，今年預計會有3到5個颱風侵台，氣候平均值為3.6個，提醒民眾及早做好防颱準備。



氣象局預報中心主任呂國臣今天表示，今年氣候正常，聖嬰或是反聖嬰機會都偏低，因此今年颱風生成、侵襲的狀況也都屬正常，至於侵台的強度，他則表示，有70%至80%的機率是中颱以上，也不排除有秋颱侵襲機率，提醒民眾做好防颱準備。



氣象局補充，隨著全球暖化，台灣高溫炎熱天數漸增，夏季也有變長趨勢，夏天氣溫以正常至高溫的機率較高，雨量則接近正常。



至於位在關島附近的熱帶擾動是否可能成為颱風，氣象局則表示，目前這個雲簇還沒生成熱帶性低氣壓，氣象局將持續觀察未來發展的可能性。