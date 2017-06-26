解開迷思 防曬乳出門前30分鐘擦才有效？

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）炎炎夏日到來，民眾出門會特別注重防曬，紛紛開始購入防曬品，各大藥妝店也順勢推出各款防曬乳特惠價，民眾在挑選防曬乳時，除了注重質地和品牌外，可有注意包裝上標示SPF、PA+和★…到底是什麼意思？防曬乳的量要擦多少才夠？另外，防曬乳必須在出門前30分鐘前塗抹，否則無效？這麼多的防曬迷思，食藥署一次報給你知！

SPF值表示防護UVB之效能，SPF值愈大表示對UVB防護力愈好。另依據我國管理規定，SPF標示值不得大於實測值，最大上限訂為50（包括50），如實測值產品防曬係數高於50者，則以「SPF 50+或SPF 50 Plus」標示之。

UVA的防護能力，則以「PA+…」、「★…」等方式來標示。不論那種標示方式，都是以國際間認可的標準檢驗方法，以人體測試（in vivo，人體模式）或以人工薄膜（in vitro，非人體模式）測試，統計分析測得之數值。不管是以「+」或「★」號表示效能，最多接只可標示四個。

另外，大家一直有個迷思：防曬乳必須在出門前30分鐘前塗抹，否則無效？食藥署也特別在「TFDA化粧品安全使用粉絲團」中澄清，防曬產品其實只要擦在皮膚上，立刻就會發揮防曬效果，但是對於特別容易流汗的人來說，建議還是出門前先塗抹，以免一出門就滿頭大汗，防曬乳反而會因汗水「洗掉」了。此外，塗抹防曬乳的量要足夠才能達到防止紫外線傷害，以臉為例，至少要塗抹一枚10元硬幣大小的防曬乳才夠。