關懷外籍漁工 宜蘭辦聯合義診活動

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）為照顧工作辛勞的外籍漁工的健康，宜蘭縣政府與內政部移民署國境事務大隊基隆港國境事務隊、農委會漁業署、佛教慈濟功德會，及蘇澳區漁會於週日(25)在蘇澳區漁會第三拍賣漁市場，舉辦「關懷外籍漁工聯合義診活動」，以實際行動照顧外籍漁工的健康，並對其終年辛勤工作，為我國漁業產業的貢獻及付出表達感謝之意。

宜蘭縣政府表示，外籍漁工對我國漁業人力補充貢獻良多，考量其長期從事海上漁撈作業，經年累月承受嚴峻的天氣變化，如溽暑及酷寒，且因工作性質特殊，常有延遲就醫或不願就醫等情況，長年累積影響健康。有鑑於此，縣府聯合內政部移民署國境事務大隊基隆港國境事務隊、農委會漁業署、佛教慈濟功德會及蘇澳區漁會共同辦理本次義診活動，其中佛教慈濟功德會為熱烈響應本活動，特協調邀約慈濟醫院花蓮分院的各科醫生，由該分院副院長帶隊來宜蘭協助看診，本活動時間為上午8時30分至下午1時，義診項目計有西醫(牙科、一般內科、家醫科)及中醫科推拿與健康諮詢等，以期照顧外籍漁工的身心健康。

此外，考量本次義診對象為外籍人士，為達有效溝通，活動現場勞工處更貼心安排印尼、菲律賓及越南語翻譯人員，採一對一方式，協助醫師問診，以利就診過程的順利進行；另現場也邀請愛心義剪隊，提供免費剪髮服務。